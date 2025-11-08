|
Sobota 8.11.2025
Meniny má Bohumír
Úvodná strana
|
|Denník - Správy
|Pridajte sa
|
08. novembra 2025
Šesť ľudí zabil a piatich zranil požiar v sklade parfumov v Turecku
Tagy: Obete požiar v Turecku
Šesť ľudí zahynulo a ďalších päť utrpelo zranenia pri požiari, ktorý v sobotu ráno vypukol v sklade parfumov v tureckom meste Dilovasi na severozápade Turecka. Hasiči, záchranné tímy a zamestnanci ...
8.11.2025 (SITA.sk) - Šesť ľudí zahynulo a ďalších päť utrpelo zranenia pri požiari, ktorý v sobotu ráno vypukol v sklade parfumov v tureckom meste Dilovasi na severozápade Turecka.
Hasiči, záchranné tímy a zamestnanci mestskej samosprávy dostali požiar pod kontrolu, povedal pre tureckú verejnoprávnu televíziu TRT Haber guvernér provincie Kocaeli Ilhami Aktas.
„Šesť našich občanov, žiaľ, prišlo o život,“ uviedol Aktas. „Jeden zo zranených je pre popáleniny v kritickom stave,“ dodal. Štyria zranení sú podľa jeho slov v relatívne stabilizovanom stave.
Príčinu požiaru začali vyšetrovať. Mesto Dilovasi, ktoré sa nachádza približne 70 kilometrov od Istanbulu, je priemyselným centrom s množstvom skladov a tovární.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
