 Zo zahraničia

08. novembra 2025

Šesť ľudí zabil a piatich zranil požiar v sklade parfumov v Turecku


Šesť ľudí zahynulo a ďalších päť utrpelo zranenia pri požiari, ktorý v sobotu ráno vypukol v sklade parfumov v tureckom meste Dilovasi na severozápade Turecka. Hasiči, záchranné tímy a zamestnanci ...



turkey_fire_79707 676x451 8.11.2025 (SITA.sk) - Šesť ľudí zahynulo a ďalších päť utrpelo zranenia pri požiari, ktorý v sobotu ráno vypukol v sklade parfumov v tureckom meste Dilovasi na severozápade Turecka.


Hasiči, záchranné tímy a zamestnanci mestskej samosprávy dostali požiar pod kontrolu, povedal pre tureckú verejnoprávnu televíziu TRT Haber guvernér provincie Kocaeli Ilhami Aktas.

„Šesť našich občanov, žiaľ, prišlo o život,“ uviedol Aktas. „Jeden zo zranených je pre popáleniny v kritickom stave,“ dodal. Štyria zranení sú podľa jeho slov v relatívne stabilizovanom stave.

Príčinu požiaru začali vyšetrovať. Mesto Dilovasi, ktoré sa nachádza približne 70 kilometrov od Istanbulu, je priemyselným centrom s množstvom skladov a tovární.


Zdroj: SITA.sk - Šesť ľudí zabil a piatich zranil požiar v sklade parfumov v Turecku © SITA Všetky práva vyhradené.

