Sobota 8.11.2025
08. novembra 2025
Hlasovanie o dôvere vláde bude vtedy, keď to bude príhodné. Prejde to okolo mňa ako vínna muška, povedal Fico
Hlasovanie o dôvere vláde bude podľa premiéra Roberta Fica vtedy, „keď to bude príhodné“. „Nemáme tam žiadny termín,“ povedal v sobotu v relácii ...
8.11.2025 (SITA.sk) - Hlasovanie o dôvere vláde bude podľa premiéra Roberta Fica vtedy, „keď to bude príhodné“. „Nemáme tam žiadny termín,“ povedal v sobotu v relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko. Výsledku tohto hlasovania sa podľa svojich slov neobáva, keďže koalícia má 79 poslancov.
„Pri 79 poslancoch je to nič, prejde to okolo mňa ako vínna muška,“ vyhlásil Fico. Podľa neho treba vážiť slová, čo sa týka vysokého štátneho dlhu Slovenskej republiky. „Slovensko má dlh niečo vyšší ako 60 percent, vo Francúzsku majú 110 percent. Najvýznamnejšia ratingová agentúra povedala, že pozitívne nakladáme s verejnými financiami a dala nám pozitívny rating. Tak prečo vždy taká negativita? Buďme trochu konštruktívni, nie je všetko zlé,“ tvrdil Fico, ktorý opakovane kritizoval moderátora za kritické otázky.
„Máme vnútroštátnu úpravu, ktorá hovorí, že ak nejaké parametre nastanú, tak ja napríklad nemôžem využívať rezervu predsedu vlády a je potrebné prihlásiť sa v parlamente o dôveru. Keď to bude príhodné, tak sa to urobí,“ vyhlásil.
Strana Smer bude podľa neho opätovne hlasovať za novelu zákona o hazarde a pokúsi sa o prelomenie veta prezidenta. „My sme spoločne s Hlasom tento zákon podporili. Ja v tomto zákone nevidím žiadny zásadný problém. Máme legitímny cieľ – dostať hazard ako tak pod kontrolu a dostať peniaze do štátneho rozpočtu vo väčšom objeme,“ povedal Fico.
Podľa neho je problémom neustále napätie, ktoré je medzi ministrom Rudolfom Huliakom a Slovenskou národnou stranou, rovnako ako existuje napätie medzi ministrom investícií Samuelom Migaľom a jeho bývalou stranou Hlas. Pripustil, že je možné, že veto prezidenta sa v parlamente prelomiť nepodarí. „Áno, je dosť možné, že nebudeme mať potrebných 76 hlasov na prelomenie veta. Ale čo také hrozné sa stane?“ hovorí Fico s tým, že to nie je životne dôležitý zákon.
Na margo prípadného zámeru zrušiť Špecializovaný trestný súd zdôraznil, že nikto zo strany Smer nehovorí o zrušení Špecializovaného trestného súdu, preto nebude ani zrušený.
„Nešírte, prosím, klebety,“ poučil moderátora premiér. Potrebnosť a dôveryhodnosť tohto súdu pritom už vo verejnom priestore spochybnili dvaja ministri za Smer - minister obrany Robert Kaliňák a minister spravodlivosti Boris Susko. Fico v relácii tiež vyhlásil, že jeho súčasná vláda nemá žiadne kauzy. Na margo zrušeného tendra na záchranky a podozrení z klientelizmu povedal, že minister zdravotníctva Kamil Šaško má jeho dôveru a nemieni ho odvolať.
Odmieta tiež kritiku opozície, generálneho prokurátora, samospráv i verejnosti v súvislosti s tým, že pre novelu Trestného zákona, ktorú presadil minister Susko, stúpa počet krádeží.
„Nie som presvedčený o tom, že keby sme teraz aj zaviedli trest odtínania ruky, tak by to automaticky pomohlo. Ale prosím, ak je toto najväčší problém opozície a generálneho prokurátora, nech sa páči, v decembri urobíme rýchlu novelizáciu Trestného zákona a povedzme, kto ukradne Horalku, nech dostane 30 rokov väzenia. Dúfam, že budete všetci spokojní,“ uviedol.
Na otázku, či bude chcieť byť aj piatykrát premiérom, Fico povedal, že je v dobrej fyzickej kondícii. „Vyhrabal som sa z atentátu a baví ma to. Bolo by určite jednoduché hodiť flintu do žita, ale ja určite nehádžem flintu do žita,“ uviedol. K 17. novembru Fico uviedol, že je to sviatok ako ktorýkoľvek iný. „Nech ľudia protestujú, mňa to nejako špeciálne nevyrušuje,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Hlasovanie o dôvere vláde bude vtedy, keď to bude príhodné. Prejde to okolo mňa ako vínna muška, povedal Fico © SITA Všetky práva vyhradené.
