Šesť nezvestných po zrútení mosta v Baltimore je zrejme mŕtvych

27.3.2024 (SITA.sk) - Šesť nezvestných ľudí po páde mosta v americkom Baltimore zrejme zahynulo. Americká pobrežná stráž v utorok večer oznámila, že zastavuje aktívnu záchrannú operáciu a prechádza do „inej fázy“. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Nezvestní sú robotníci pracujúci v čase nešťastia na ceste. Dvaja nezvestní robotníci boli z Guatemaly, uviedlo tamojšie ministerstvo zahraničia, a niektorí ďalší boli Mexičania.Most nad riekou Patapsco sa zrútil v utorok skoro ráno, keď do jedného z jeho pilierov narazila nákladná loď. Podľa úradov na moste bolo v tom čase osem ľudí. Najmenej dvoch zachránili a jedného previezli do nemocnice, odkiaľ ho neskôr prepustili.Úrady stále vyšetrujú príčinu nešťastia.