03. mája 2026

Šesť obvinených osôb z akcie Medelin pôjde do väzby, súd sa obával z pokračovania trestnej činnosti


3.5.2026 (SITA.sk) - Akcia Medelin bola zameraná na rozbitie organizovanej skupiny podozrivej z drogovej trestnej činnosti.


Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Trenčín v sobotu rozhodoval o väzbe šiestich obvinených, ktorí boli zadržaní v rámci policajnej akcie s krycím názvom Medelin. Súd sa stotožnil s dôvodnosťou trestného stíhania vo všetkých prípadoch. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

U obvineného L. R., ktorý mal byť podľa doterajších zistení na čele organizovanej skupiny, súd rozhodol o vzatí do väzby z dôvodu obavy z úteku a pokračovania v trestnej činnosti. V prípade zvyšných piatich obvinených súd taktiež potvrdil dôvodnosť trestného stíhania a rozhodol o ich vzatí do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Všetci obvinení sú stíhaní pre trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami.

Vyšetrovanie v tejto veci je naďalej v počiatočnej fáze. V súčasnosti prebieha rozsiahle dokazovanie, ktorého cieľom je dôsledné objasnenie skutkového stavu. Získané dôkazy budú slúžiť ako podklad pre spravodlivé a zákonné rozhodnutie v ďalšom konaní,“ dodala Lea Vilhanová.


Národná protidrogová jednotka spolu s kriminalistami Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne uskutočnila rozsiahlu akciu Medelin zameranú na rozbitie organizovanej skupiny podozrivej z drogovej trestnej činnosti pôsobiacej po celej Slovenskej republike od začiatku roka 2025. Zásah bol realizovaný v dvoch na seba nadväzujúcich fázach. Prvá fáza prebehla v piatok minulý týždeň na východnom Slovensku, konkrétne v mestách Prešov, Gelnica a Košice. Druhá fáza prebehla v stredu na západnom Slovensku v mestách Púchov, Bratislava a v obci Pata v okrese Galanta.




Zdroj: SITA.sk - Šesť obvinených osôb z akcie Medelin pôjde do väzby, súd sa obával z pokračovania trestnej činnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

