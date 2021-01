Šesť osôb z kauzy Božie mlyny sa úplne priznalo ku skutkom. V kauze Očistec sa priznalo desať osôb, ôsmim zaistili majetok

Šesť z ôsmich obvinených osôb v rámci policajnej akcie Božie mlyny sa úplne priznalo ku skutkom, ktoré sa im kladú za vinu. Trom osobám bol zaistený majetok. Dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michal Šúrek to uviedol na piatkovom brífingu.



Dvaja z ôsmich obvinených sú stále vo väzbe. „Keďže jednotlivé osoby priznali svoju trestnú činnosť a niektoré z nich spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní, boli vylučované na samostatné konanie alebo sa stali súčasťou iných trestných vecí,“ zdôraznil.



Kauza Božie mlyny vzišla podľa neho z vyšetrovania zločineckej skupiny nazývanej takáčovci. „Dlhodobo boli badateľné úniky informácií, existovali podozrenia, ale práve v tejto trestnej veci zločineckej skupiny takáčovci sa rozhodli niektorí jej členovia spolupracovať,“ ozrejmil s tým, že traja z ôsmich obvinených pochádzajú priamo z tejto zločineckej skupiny.



Výpovede svedkov boli podľa Šúreka podporené aj ďalšími, najmä listinnými dôkazmi. „Na počiatku vznesených obvinení neboli len jednotlivé osamotené výpovede. Treba dať do pozornosti, že tieto výpovede sa postupne začali spájať do ucelených celkov,“ zdôraznil.



Obvinenia v rámci tejto kauzy sa týkajú rôznorodej trestnej činnosti. „Najmä sa týkajú zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestného činu prijímania úplatku, zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu podplácania,“ podotkol dozorový prokurátor.



Jedným z obvinených v tejto kauze je aj bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít M. Polícia ho zadržala 17. septembra 2020. Pre postoj k trestnému konaniu ho dozorový prokurátor 13. novembra 2020 prepustil z väzby.

„Úplne vylučujem politický motív stíhania v jednotlivých kauzách,“ zdôraznil prokurátor Peter Kysel. Vysvetlil, že takzvaní kajúcnici, teda inštitút spolupracujúceho obvineného, sa využíva od roku 2003, a to rovnako ako v iných európskych krajinách. Tento inštitút sa podľa Kysela využil pri vyšetrovaní kyselinárov, okoličányovcov, sýkorovcov, piťovcov a teraz aj skupiny takáčovcov. Zdôraznil, že dôvodnosť kolúznej väzby preskúmava prokurátor, sudca pre prípravné konanie a následne aj sťažnostný súd. To sa stalo aj v kauzách Judáš, Očistec, Božie mlyny či Babylon. Obvinení, ktorí sú v rámci týchto káuz v kolúznej väzbe, sú tam na základe už zistených kolúznych aktivít a nie z dôvodu obáv, že budú vyvíjať kolúzne aktivity.

V kauze Očistec sa priznalo desať osôb, ôsmim zaistili majetok

Z 18 obvinených osôb v rámci kauzy Očistec sa desať priznalo. V prípade ôsmich osôb sa rozhodlo o zaistení majetku. Na piatkovom tlačovom brífingu to uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa.