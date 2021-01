Tesco patrí medzi Najzamestnávateľov Slovenska, rozhodla široká verejnosť

Nový kariérny web pre uchádzačov

29.1.2021 (Webnoviny.sk) -"Veľmi si vážime výborné umiestnenie v ankete Najzamestnávateľ a ďakujeme za každý hlas pre Tesco. Je to ocenenie našej doterajšej práce, ako aj záväzok ďalej sa starať o našich kolegov najlepšie, ako vieme, a to nielen férovou mzdou či širokou škálou benefitov, ale najmä budovaním otvorenej a priateľskej kultúry. Chceme, aby sa každý cítil vítaný a rešpektovaný. Záleží nám na tom, aby každý mohol byť sám sebou a mohol naplno rozvíjať svoj potenciál. Vážime si jedinečnosť každého kolegu, podporujeme rozmanitosť a inkluzívny prístup. Našim kolegom patrí veľké ďakujem, pretože aj napriek neľahkým okolnostiam počas posledného roka potvrdili svoju kľúčovú úlohu pri zásobovaní domácností potravinami. Aj v týchto okolnostiach potvrdzujú, že žijú hodnotami Tesco a každý deň prinášajú niečo navyše zákazníkom, iným kolegom či tým najzraniteľnejším," uviedlaNajzamestnávateľ je prestížna anketa, ktorej 9. ročník vyhlásila spoločnosť Profesia prevádzkujúca kariérny web pod rovnakým názvom. Anketa prináša pohľad uchádzačov i zamestnancov na Slovensku na to, ako vnímajú firmy pôsobiace na Slovensku, a to vrátane ich benefitov či celkového imidžu. V každej spomedzi 10 kategórií súťažia nominované spoločností a o víťazoch rozhoduje široká verejnosť. V kategórii "obchod a služby" boli tento rok nominované nielen obchodné reťazce, ale aj ďalšie retailové firmy zamerané napríklad na predaj nábytku, oblečenia, obuvi, športových potrieb či IT techniky. Celkovo bolo do deviateho ročníka ankety nominovaných 237 spoločností, počet odovzdaných hlasov dosiahol 78-tisíc.Tesco naďalej vyvíja maximálne úsilie, aby napĺňalo potreby svojich súčasných aj potenciálnych kolegov, aktuálne spustilo nový kariérny web. Na webstránke kariera.tesco.sk získajú uchádzači o zamestnanie dôležité či inšpiratívne informácie o spoločnosti, a to vrátane príbehov kolegov reťazca."V súčasnej mimoriadnej situácii ešte viac narástol záujem potenciálnych uchádzačov o informácie k voľným pracovným pozíciám dostupné online. Trendom je, aby boli dostupné jednoducho, rýchlo a komfortne. Práve preto v Tescu dlhodobo spolupracujeme s najobľúbenejšími kariérnymi portálmi na Slovensku a zároveň sme najnovšie spustili aj náš nový web kariera.tesco.sk . Vďaka nemu dokážeme uchádzačom priniesť dôležité informácie o Tescu dostupné na jednom mieste. Webstránka má moderný dizajn, predstavuje našu firemnú kultúru, hodnoty i prostredie vrátane unikátnych iniciatív Tesca, akou je napríklad projekt Tesco Anjel prinášajúci vzájomnú pomoc tým kolegom, ktorí ju najviac potrebujú. Nezabudli sme ani na autentické príbehy našich kolegov. Veríme, že touto formou inšpirujeme na dynamickú a pestrú prácu v maloobchode čo najviac záujemcov, ktorí sa k nám rozhodnú pridať," dodala Miroslava Rychtárechová.Pandémia výrazne zmenila podobu pohovorov v Tescu – aktuálne prebiehajú spravidla telefonicky alebo online. Nová webstránka je preto vítanou pomocou, ako čo najlepšie predstaviť uchádzačom Tesco ako skvelé miesto na prácu, a to ešte pred nástupom do zamestnania.Reťazec sa stará o všetkých svojich kolegov na Slovensku už 25 rokov. To oceňujú aj samotní kolegovia – až 89 % z nich vníma Tesco ako skvelé miesto na prácu.Význam obetavej a dôležitej práce kolegov Tesca sa naplno potvrdil v súčasnej mimoriadnej pandemickej situácii, keď zohrávajú kľúčovú úlohu pri zásobovaní obyvateľov potravinami. Reťazec ich podporuje najviac, ako je to možné – vytváraním bezpečnejšieho prostredia na prácu, vitamínovými balíčkami, plateným voľnom pre zraniteľných kolegov či tromi mimoriadnymi bonusmi za obetavú prácu a investíciou do zvyšovania ich miezd vo výške 10 miliónov eur za uplynulý rok. Navyše, Tesco počas rôznych období minulého roka intenzívne podávalo pomocnú ruku množstvu ľudí, ktorí sa vplyvom koronakrízy ocitli dočasne bez práce. Reťazec prijal takmer tritisíc dočasných kolegov, ktorí mu pomohli pri zásobovaní obyvateľov potravinami.Informačný servis