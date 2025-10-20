|
Pondelok 20.10.2025
Meniny má Vendelín
20. októbra 2025
Šesť ruských regiónov sa ocitlo na pokraji rozpočtového kolapsu
Ruské regióny sa tohto roka ocitli na pokraji rozpočtovej krízy. Daňové príjmy im prudko klesli a na pokrytie výdavkov museli vyčerpať všetky finančné rezervy. Informuje o tom web The Moscow Times. K ...
20.10.2025 (SITA.sk) - Ruské regióny sa tohto roka ocitli na pokraji rozpočtovej krízy. Daňové príjmy im prudko klesli a na pokrytie výdavkov museli vyčerpať všetky finančné rezervy. Informuje o tom web The Moscow Times.
K 1. septembru malo šesť ruských regiónov takmer prázdne pokladnice, ich zostatky nepokrývali ani jedno percento ročného rozpočtu. Podľa údajov ruskej ratingovej agentúry im tak rezervy vystačia len na dva až tri dni bežných výdavkov.
Napríklad Archangeľská oblasť má približne milión obyvateľov a ročný rozpočet 156 miliárd rubľov (približne 1,56 miliardy eur). V rezerve jej však zostalo len 50 miliónov (približne 500-tisíc eur), čo predstavuje len 0,03 percenta schválených výdavkov. Belgorodská oblasť s rozpočtom 184 miliárd rubľov (približne 1,84 miliardy eur) a 1,5 milióna obyvateľov mala k dispozícii len 200 miliónov rubľov (približne 2 milióny eur), teda iba 0,1 percenta sumy potrebnej na pokrytie ročných výdavkov.
Ruské regióny uzavreli prvý polrok s deficitom 397,8 miliardy rubľov (približne 3,98 miliardy eur), ktorý do konca septembra stúpol na 724,8 miliardy rubľov (približne 7,25 miliardy eur). Prvý polrok tohto roka uzavrelo s deficitom vo verejných financiách až 67 ruských regiónov.
Zdroj: SITA.sk - Šesť ruských regiónov sa ocitlo na pokraji rozpočtového kolapsu © SITA Všetky práva vyhradené.
