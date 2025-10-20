|
Pondelok 20.10.2025
Úvodná strana
20. októbra 2025
Zelenskyj ohlásil nákup nových vrtuľníkov
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil rozhodnutie o poskytnutí ďalších vrtuľníkov ukrajinskej armáde a o celkovom rozšírení spôsobilostí vzdušných síl. Ako referuje web
20.10.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil rozhodnutie o poskytnutí ďalších vrtuľníkov ukrajinskej armáde a o celkovom rozšírení spôsobilostí vzdušných síl. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj o tom informoval na sieti X po zasadnutí štábu najvyššieho veliteľa ozbrojených síl.
Ukrajinský líder uviedol, že hlavná časť stretnutia sa zamerala na energetiku. „Bola tam aj samostatná správa o vojenskej zložke, konkrétne o ochrane energetických zariadení pred leteckými útokmi. Rozhodli sme o ďalších vrtuľníkoch a o celkovom posilnení nášho bojového letectva,“ dodal.
Zelenskyj poznamenal, že poveril svoj tím, aby pripravil všetky potrebné dokumenty na uzavretie dohôd so Spojenými štátmi o nákupe systémov protivzdušnej obrany.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj ohlásil nákup nových vrtuľníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
