 Zo zahraničia

20. októbra 2025

Zelenskyj ohlásil nákup nových vrtuľníkov


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil rozhodnutie o poskytnutí ďalších vrtuľníkov ukrajinskej armáde a o celkovom rozšírení spôsobilostí vzdušných síl. Ako referuje web



germany_ukraine_51594 676x451 20.10.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil rozhodnutie o poskytnutí ďalších vrtuľníkov ukrajinskej armáde a o celkovom rozšírení spôsobilostí vzdušných síl. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj o tom informoval na sieti X po zasadnutí štábu najvyššieho veliteľa ozbrojených síl.


Ukrajinský líder uviedol, že hlavná časť stretnutia sa zamerala na energetiku. „Bola tam aj samostatná správa o vojenskej zložke, konkrétne o ochrane energetických zariadení pred leteckými útokmi. Rozhodli sme o ďalších vrtuľníkoch a o celkovom posilnení nášho bojového letectva,“ dodal.

Zelenskyj poznamenal, že poveril svoj tím, aby pripravil všetky potrebné dokumenty na uzavretie dohôd so Spojenými štátmi o nákupe systémov protivzdušnej obrany.


Zelenskyj ohlásil nákup nových vrtuľníkov

Tagy: Protivzdušná obrana vojna na Ukrajine vrtuľníky
