Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bibiána
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. decembra 2025

Šesť tínedžerov prepadlo seniorku v Bardejove, troch z nich polícia zakrátko obvinila z lúpeže


Tagy: Dôchodkyňa Lúpež seniorka

Bardejovským policajtom sa v krátkom čase podarilo objasniť víkendové lúpežné prepadnutie 73-ročnej ženy. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana ...



Zdieľať
policia policajne auto 676x487 2.12.2025 (SITA.sk) - Bardejovským policajtom sa v krátkom čase podarilo objasniť víkendové lúpežné prepadnutie 73-ročnej ženy. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, na sobotňajšom zločine sa podieľalo šesť osôb. „Išlo o mladistvých vo veku 17, 16 a 14 rokov ako aj o troch maloletých vo veku 13 rokov,“ uviedla Ligdayová.


Vyšetrovanie podľa nej preukázalo, že tínedžeri po predchádzajúcej vzájomnej dohode na Moyzesovej ulici v Bardejove lúpežne prepadli seniorku, ktorú si vopred vyhliadli. „Pristúpili k nej zozadu, vytrhli jej nákupný vozík z ruky v dôsledku čoho Bardejovčanka spadla, chlapci utiekli preč,“ pripomenula policajná hovorkyňa. Bardejovský vyšetrovateľ na základe dôkaznej situácie vzniesol obvinenie zo zločinu lúpeže trojici mladistvých.


Zdroj: SITA.sk - Šesť tínedžerov prepadlo seniorku v Bardejove, troch z nich polícia zakrátko obvinila z lúpeže © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dôchodkyňa Lúpež seniorka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vianočné trhy v Petržalke obohatili ľadovým klziskom a snehovým areálom, inšpirovali sa Viedňou
<< predchádzajúci článok
Počas tejto zimy Švédsko Ukrajine poskytne civilnú pomoc v hodnote viac ako 1,1 miliardy švédskych korún

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 