|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bibiána
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. decembra 2025
Počas tejto zimy Švédsko Ukrajine poskytne civilnú pomoc v hodnote viac ako 1,1 miliardy švédskych korún
Švédska vláda ohlásila nový balík civilnej pomoci pre Ukrajinu v hodnote viac ako 1,1 miliardy švédskych korún na riešenie najnaliehavejších potrieb krajiny v oblasti obnovy a posilnenia odolnosti. Informuje o tom ...
Zdieľať
2.12.2025 (SITA.sk) - Švédska vláda ohlásila nový balík civilnej pomoci pre Ukrajinu v hodnote viac ako 1,1 miliardy švédskych korún na riešenie najnaliehavejších potrieb krajiny v oblasti obnovy a posilnenia odolnosti. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje tlačovú správu švédskej vlády.
Pomoc bude zameraná na okamžité potreby počas terajšej zimy a pomôže posilniť odolnosť Ukrajiny v budúcnosti. Nový balík pomoci bude zameraný na dodávky energií či opravy a obnovu poškodenej infraštruktúry.
„Švédsko naďalej robí všetko pre to, aby podporilo Ukrajinu,“ povedal švédsky minister pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a zahraničný obchod Benjamin Dousa.
Zdroj: SITA.sk - Počas tejto zimy Švédsko Ukrajine poskytne civilnú pomoc v hodnote viac ako 1,1 miliardy švédskych korún © SITA Všetky práva vyhradené.
Pomoc bude zameraná na okamžité potreby počas terajšej zimy a pomôže posilniť odolnosť Ukrajiny v budúcnosti. Nový balík pomoci bude zameraný na dodávky energií či opravy a obnovu poškodenej infraštruktúry.
„Švédsko naďalej robí všetko pre to, aby podporilo Ukrajinu,“ povedal švédsky minister pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a zahraničný obchod Benjamin Dousa.
Zdroj: SITA.sk - Počas tejto zimy Švédsko Ukrajine poskytne civilnú pomoc v hodnote viac ako 1,1 miliardy švédskych korún © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šesť tínedžerov prepadlo seniorku v Bardejove, troch z nich polícia zakrátko obvinila z lúpeže
Šesť tínedžerov prepadlo seniorku v Bardejove, troch z nich polícia zakrátko obvinila z lúpeže
<< predchádzajúci článok
Slovensko na križovatke. Poslanci dali v prvom čítaní zelenú zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov
Slovensko na križovatke. Poslanci dali v prvom čítaní zelenú zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov