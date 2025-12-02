Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Meniny má Bibiána
 Zo zahraničia

02. decembra 2025

Počas tejto zimy Švédsko Ukrajine poskytne civilnú pomoc v hodnote viac ako 1,1 miliardy švédskych korún


Tagy: pomoc Ukrajine švédska pomoc Vojna na Ukrajine

Švédska vláda ohlásila nový balík civilnej pomoci pre Ukrajinu v hodnote viac ako 1,1 miliardy švédskych korún na riešenie najnaliehavejších potrieb krajiny v oblasti obnovy a posilnenia odolnosti. Informuje o tom ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_47402 676x451 2.12.2025 (SITA.sk) - Švédska vláda ohlásila nový balík civilnej pomoci pre Ukrajinu v hodnote viac ako 1,1 miliardy švédskych korún na riešenie najnaliehavejších potrieb krajiny v oblasti obnovy a posilnenia odolnosti. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje tlačovú správu švédskej vlády.


Pomoc bude zameraná na okamžité potreby počas terajšej zimy a pomôže posilniť odolnosť Ukrajiny v budúcnosti. Nový balík pomoci bude zameraný na dodávky energií či opravy a obnovu poškodenej infraštruktúry.

„Švédsko naďalej robí všetko pre to, aby podporilo Ukrajinu,“ povedal švédsky minister pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a zahraničný obchod Benjamin Dousa.


Zdroj: SITA.sk - Počas tejto zimy Švédsko Ukrajine poskytne civilnú pomoc v hodnote viac ako 1,1 miliardy švédskych korún © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: pomoc Ukrajine švédska pomoc Vojna na Ukrajine
