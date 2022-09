Sestra Moniky Jankovskej sa topí v problémoch. Čelí dvom disciplinárkam a hrozí, že príde o talár

Kauza miliónových zmeniek TV Markíza

Môže prísť o talár

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Andrea Haitová , sestra bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej , čelí na Najvyššom správnom súde SR ďalšiemu disciplinárnemu konaniu.Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková podala voči nej ako aj ďalšej sudkyni Ivone H. disciplinárny návrh pre ich rozhodnutie, ktorým ako členky senátu Krajského súdu v Bratislave zrušili uznesenie Okresného súdu Bratislava V o zastavení občianskoprávneho konania v kauze miliónových zmeniek.Ich vyplatenie požadoval podnikateľ Marian Kočner Ústavný súd SR neskôr skonštatoval, že rozhodnutím odvolacieho súdu boli porušené práva spoločnosti Markíza Slovakia ako účastníka konania.Podľa návrhu rezortu spravodlivosti sa Andrea Haitová a Ivona H., ktorá je v súčasnosti sudkyňou Okresného súdu Bratislava I, svojím rozhodnutím dopustili svojvoľného rozhodnutia hraničiaceho so zneužitím moci.Za to Andrei Haitovej, ktorá je stále sudkyňou Krajského súdu v Bratislave, navrhujú preloženie na súd nižšieho stupňa. Obom sudkyniam zároveň navrhuje ministerstvo znížiť plat o 70 percent na jeden rok.Sestra Jankovskej čelí aj ďalšiemu disciplinárnemu návrhu, konkrétne na zbavenie funkcie sudkyne. Ten podala ešte v roku 2020 bývalá šéfka Súdnej rady SR Dôvodom je, že sudkyňa na vypočutí pred súdnou radou údajne klamala o vymazaní 17 kontaktov a komunikácií z mobilného telefónu, ktorý jej v roku 2019 zaistili príslušníci Národnej kriminálnej agentúry . Tým sa dopustila závažného disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s funkciou sudcu.Podľa komunikácie z aplikácie Threema chcel dnes už odsúdený podnikateľ Marian Kočner, aby v spore o zmenku za 8 miliónov eur, ktorej vyplatenie mu priznala sudkyňa Zuzana M., na odvolacom súde rozhodoval práve senát, ktorého členkou bola Andrea Haitová.Tá však ešte v júni tohto roku poprela, že by bola takzvanou „Kočnerovou sudkyňou". „Osobu Mariana Kočnera nepoznám, nikdy som sa s ním nekontaktovala, čo bolo preukázané," skonštatovala vtedy sudkyňa.