Šetrenie by sa podľa koalície nemalo dotknúť sociálnych opatrení

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. septembra (TASR) – Pokles hospodárskeho rastu je badateľný v celej Európe a Slovensko sa s touto novou situáciou musí vyrovnať. Šetrenie by sa však nemalo dotknúť sociálnych opatrení. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol poslanec koaličného Smeru-SD Ján Podmanický. Opoziční poslanci však majú výhrady a tvrdia, že vláda premrhala dobré obdobie.podotkol Podmanický s tým, že istá naviazanosť je niekedy nevýhodou otvorenej ekonomiky ako je Slovensko. Podľa neho však netreba rezignovať na ambíciu vyrovnaného rozpočtu.zdôraznil v diskusnej relácii TA3. Podobný názor má aj poslanec SNS Radovan Baláž, ktorý je presvedčený, že jednotlivé ministerstvá vedia nájsť rezervy, aby vedeli pomôcť štátnemu rozpočtu.Opoziční poslanci však v tejto súvislosti poukázali na to, že vláda sa nepripravovala na horšie obdobie v "úrodných" rokoch.skonštatoval poslanec opozičného hnutia Sme rodina Milan Krajniak. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger uviedol, že "Baláž poznamenal, že netreba plašiť ľudí, pretože nedochádza k takým ", o akých hovorí opozícia. Moderné európske štáty majú podľa Podmanického vyššie zadlženie ako SR.priblížil.V prípade jedného zo schválených opatrení, ktorým je zníženie dane z príjmu pre podnikateľov s obratom do 100.000 eur a živnostníkov, Baláž pripomenul, že zaň hlasovalo 131 poslancov. To by podľa neho malo dať záruku, že akákoľvek bude štruktúra nového parlamentu, toto opatrenie sa nezruší.Pri téme zvýšenia rodičovského príspevku sa poslanec hnutia Sme rodina pýtal, prečo boli z tohto opatrenia vynechané študentky a doktorandky. Zdôraznil, že ide o ženy, ktoré budú ". Podmanický reagoval s tým, že on osobne je pripravený na túto tému diskutovať.