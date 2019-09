Tri štvrte Sýrčanov v Nemecku dostáva dávky v nezamestnamosti

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Berlín 22. septembra (TASR) - Približne tri štvrtiny sýrskych migrantov žijúcich momentálne v Nemecku dostávajú plnú alebo čiastočnú podporu v nezamestnanosti, informovala v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na oficiálne štatistiky.Podľa údajov nemeckého úradu práce za mesiac august patrí do tejto skupiny 74,9 percenta Sýrčanov v aktívnom veku.V júni dosahovala miera nezamestnanosti medzi Sýrčanmi 44,2 percenta, čo je o päť percentuálnych bodov menej než predošlý rok.Do kategórie nezamestnaných sa nepočítajú ľudia, ktorí navštevujú jazykové alebo integračné kurzy. Nárok na podporu v nezamestnanosti majú tí, čo zarábajú menej, než sú základné životné výdavky, vysvetľuje DPA.Po príchode do Nemecka dostávajú Sýrčania žiadajúci o azyl peniaze od štátu ako utečenci. No keďže ich žiadosti o azyl sú často vybavené rýchlejšie než je tomu v prípade žiadateľov o azyl z iných krajín, často sú aj rýchlejšie začleňovaní do národného systému poistenia v nezamestnanosti.Pre porovnanie, podporu v nezamestnanosti dostáva v Nemecku 43 percent Afgancov v aktívnom veku, pričom miera nezamestnanosti v rámci tejto skupiny bola v máji 26 percent.Odborníci k tomu poznamenávajú, že Afganci majú štatisticky menšiu šancu získať štatút utečenca než Sýrčania, nedostávajú ani automaticky povolenie na návštevy štátom platených jazykových a integračných kurzov a všeobecne sa skôr dostávajú do zamestnaneckého pomeru. Toto platí aj pre príslušníkov iných národov, ktorých žiadosti o utečenecký štatút majú menšiu šancu na úspešné vybavenie.Nezamestnanosť u občanov Nemecka dosahovala v uvedenom skúmanom období 4,7 percenta a u cudzincov ako takých 12,7 percenta, dodáva DPA.