Šetrenie s Wolt+ využívajú už tisícky zákazníkov, po novom už aj Košičania

Možnosť ušetriť desiatky eur v Bratislave a Košiciach

23.11.2022 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Wolt priniesla v čase, kedy ľudia vnímajú zdražovanie pri nákupe potravín a jedla citlivo, ideálny spôsob, ako ušetriť aj na poplatkoch za ich donášku. Vďaka lojalitnému programu Wolt+ uvítali Bratislavčania možnosť ušetriť na cene donášky a získali aj ďalšie výhody. Zákazníci zapojení vo Wolt+ najviac objednávajú jedlá z reštaurácií ale aj potraviny z bratislavských Wolt Marketov."Tešíme sa z obľúbenosti nášho vernostného programu Wolt+. Nečakali sme, že ním oslovíme hneď takú veľkú bázu zákazníkov, a preto sme sa rozhodli ho urýchlene ponúknuť aj v Košiciach, kde chceme tiež podporiť našich lojálnych zákazníkov. So službou Wolt+ tak získajú okrem úspory na poplatkoch za doručenie aj ďalšie benefity, ako napríklad 5 %-ný cashback pri osobnom vyzdvihnutí jedla z prevádzky, či zvýhodnené ponuky pri nákupe potravín," uvádza Tomáš Beniak, generálny riaditeľ Wolt Slovensko.V Bratislave si zákazníci Wolt+ môžu dopriať doručenie zdarma z vyše 500 reštaurácií a obchodov vrátane donášky potravín od partnerov ako Billa či Wolt Market. V Košiciach môžu zákazníci objednávať z ponuky Wolt+, v ktorej je viac ako 100 reštaurácií a obchodov vrátane nákupu potravín z Wolt Marketu.Členom lojalitného programu Wolt+ sa môže zákazník stať jednoducho – stačí si otvoriť aplikáciu Wolt. Prvý mesiac môže vyskúšať službu zdarma, neskôr ju má za fixný mesačný poplatok 5,99 eur. V rámci neho získa neobmedzený počet donášok v jeho okruhu 3,5 km, a to na všetky objednávky z reštaurácií a obchodov na platforme, ktoré sú označené logom W+. Mimo programu sa pritom cena donášky mimo programu sa bežne pohybuje od 1,49 do 3,49 eur v závislosti od vzdialenosti. Minimálna hodnota košíka pri nákupe z reštaurácií je 8 EUR a pri nákupe potravín 15 EUR.