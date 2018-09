Ševčenko si pred zápasom so SR váži náš tím

Na snímke tréner Ukrajiny Andrej Ševčenko. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Ľvov 8. septembra (TASR) - Na Andrija Ševčenka čaká druhé stretnutie so Slovenskom v pozícii trénera ukrajinskej futbalovej reprezentácie. Pred nedeľným súbojom 1. skupiny B-divízie Ligy národov (Ľvov, 15.00 SELČ) uznal kvality súpera, ktorého jeho zverenci zdolali vo vlaňajšom prípravnom zápase v rovnakom dejisku 2:1.Ukrajinci odštartovali účinkovanie v novej reprezentačnej súťaži štvrtkovým triumfom na ihrisku Česka 2:1, keď sa im podarilo otočiť nepriaznivý vývoj. Slováci si v stredu poradili s improvizovaným dánskym výberom 3:0.povedal Ševčenko.Jevhen Konopľanka skóroval proti Česku a presadil sa aj do siete Slovenska v novembri 2017, vyrovnávajúci zásah vtedy dosiahol Andrij Jarmolenko. Predchádzajúci vzájomný duel na pôde Ukrajiny sa uskutočnil na začiatku kvalifikácie majstrovstiev Európy 2016, zverenci Jána Kozáka dobyli Kyjev po výsledku 1:0.uviedol Jarmolenko.Tréner domácich si verdikt o zložení základnej zostavy ponechal po sobotňajšom oficiálnom tréningu:Disciplinárna komisia Európskej futbalovej únie (UEFA) potrestala Ukrajinskú futbalovú federáciu (FFU) jedným predstavením za zatvorenými dverami ešte v novembri 2015. Ukrajinskí fanúšikovia sa v poslednom domácom zápase kvalifikácie EURO 2016 v Kyjeve so Španielskom dopustili rasistických prejavov. Ukrajinci odvtedy nenastúpili doma na žiaden duel pod záštitou UEFA (kvalifikáciu MS 2018 organizovala Medzinárodná futbalová federácia, pozn.), trest si odpykajú práve proti Slovákom.dodal Ševčenko.