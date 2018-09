SLovenský útočník Mak si chce zopakovať víťazný gól na Ukrajine

Róbert Mak, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Ľvov 8. septembra (TASR) - Róbert Mak presne pred štyrmi rokmi rozhodol o triumfe slovenskej futbalovej reprezentácie na pôde Ukrajiny. Ôsmeho septembra 2014 zariadil víťazstvo v Kyjeve 1:0, ktorým odštartovala úspešná kvalifikácia majstrovstiev Európy 2016. Na gól by rád nadviazal aj vo Ľvove, kde sa v nedeľu odohrá stretnutie 1. skupiny B-divízie Ligy národov.Po Makovi sa z momentálneho slovenského kádra už proti Ukrajine strelecky nepresadil žiaden z hráčov. Domáca odveta v kvalifikácii ME 2016 sa skončila bez gólov a v minuloročnom prípravnom súboji vo Ľvove, v ktorom zverenci Jána Kozáka prehrali 1:2, skóroval Lukáš Štetina. Ten figuroval v septembrovej nominácii iba ako náhradník. "Už je to dlho dozadu a bolo by krásne zopakovať si to. Na góly v reprezentácii, a najmä na taký dôležitý, ako padol na Ukrajine, sa nezabúda. Začalo sa ním niečo krásne, postúpili sme na EURO. Sú to krásne spomienky pre mňa aj celé mužstvo," povedal 27-ročný krídelník.Zopakovať úspech spred štyroch rokov však nebude jednoduché, čo ukázalo aj úvodné vystúpenie Ukrajincov v Lige národov. Slováci si pred cestou na pôdu súpera pozreli ich štvrtkové víťazstvo v Česku 2:1:Slováci pricestovali do Ľvova v sobotu popoludní, v dejisku mali ešte na programe oficiálny predzápasový tréning. Arena Ľvov sa nezaplní ani v nedeľu, keďže Ukrajinci musia pre trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) absolvovať konfrontáciu so Slovákmi za zatvorenými dverami.uzavrel Mak.