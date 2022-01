Sever Británie zasiahla búrka Malik, narušila železničnú dopravu v Škótsku (foto)

THREAD (11): Here's what we're up against on multiple routes this morning. https://t.co/3tvyjC4LHJ

— ScotRail (@ScotRail) January 29, 2022

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Nárazový vietor s rýchlosťou do 128 kilometrov za hodinu, ktorý sprevádza búrku Malik, zasiahol časti Veľkej Británie. Meteorológovia na sobotu vydali varovanie pre časti Škótska, Severného Írska a severného Anglicka. Najsilnejší vietor očakávajú na východe Škótska. Informuje o tom portál bbc.com.Železničná spoločnosť Scotland Railway nahlásila v sobotu ráno viaceré narušenia dopravy „pre silný vietor a popadané stromy na niektoré trate". Spoločnosť na mikroblogovacej sieti Twitter uviedla, že spolu so záchranármi pracuje na odstránení spadnutých stromov a obnovení liniek „tak rýchlo a bezpečne, ako je to možné". Firma SP Energy Networks zodpovedná za prenos elektriny v strednom a južnom Škótsku upozornila, že ohrozené môžu byť aj dodávky elektriny.