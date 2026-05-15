 Piatok 15.5.2026
 Meniny má Žofia
15. mája 2026

Sever Japonska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,3


Tagy: Cunami Japonsko Zemetrasenie

Silné otrasy pri pobreží prefektúry Mijagi nespôsobili cunami ani bezprostredné škody. Preventívne však zastavili premávku rýchlovlakov šinkansen.



15.5.2026 (SITA.sk) - Silné otrasy pri pobreží prefektúry Mijagi nespôsobili cunami ani bezprostredné škody. Preventívne však zastavili premávku rýchlovlakov šinkansen.

Severné Japonsko v piatok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,3. Japonská meteorologická agentúra (JMA) uviedla, že otrasy nastali o 20.22 hod. miestneho času (13.22 hod. SELČ) v Tichom oceáne pri pobreží prefektúry Mijagi.


Úrady nevydali varovanie pred cunami a bezprostredne nehlásili ani väčšie škody či zranených.


Verejnoprávna televízia NHK informovala, že v jadrových elektrárňach v prefektúrach Mijagi a Fukušima nezaznamenali po zemetrasení žiadne problémy.



Supervlaky neprmávali


Prevádzkovateľ Východojaponskej železničnej spoločnosti preventívne prerušil premávku rýchlovlakov šinkansen.


Japonská meteorologická agentúra zároveň upozornila, že v oblasti môže dôjsť aj k silnejšiemu zemetraseniu. „Aj po zrušení mimoriadneho varovania zostáva riziko veľkého zemetrasenia,“ uviedla agentúra.


Oblasť zasiahlo už v apríli silné zemetrasenie s magnitúdou 7,7, po ktorom úrady vydali varovanie pred cunami.



Trauma z Fukušimy


Japonsko patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta a stále si nesie traumu z katastrofálneho zemetrasenia a cunami z roku 2011, ktoré si vyžiadali približne 18 500 obetí alebo nezvestných.




Zdroj: SITA.sk - Sever Japonska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,3 © SITA Všetky práva vyhradené.

