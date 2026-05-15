|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 15.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žofia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. mája 2026
Sever Japonska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,3
Silné otrasy pri pobreží prefektúry Mijagi nespôsobili cunami ani bezprostredné škody. Preventívne však zastavili premávku rýchlovlakov šinkansen. Severné
Zdieľať
Severné Japonsko v piatok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,3. Japonská meteorologická agentúra (JMA) uviedla, že otrasy nastali o 20.22 hod. miestneho času (13.22 hod. SELČ) v Tichom oceáne pri pobreží prefektúry Mijagi.
Úrady nevydali varovanie pred cunami a bezprostredne nehlásili ani väčšie škody či zranených.
Verejnoprávna televízia NHK informovala, že v jadrových elektrárňach v prefektúrach Mijagi a Fukušima nezaznamenali po zemetrasení žiadne problémy.
Supervlaky neprmávali
Prevádzkovateľ Východojaponskej železničnej spoločnosti preventívne prerušil premávku rýchlovlakov šinkansen.
Japonská meteorologická agentúra zároveň upozornila, že v oblasti môže dôjsť aj k silnejšiemu zemetraseniu. „Aj po zrušení mimoriadneho varovania zostáva riziko veľkého zemetrasenia,“ uviedla agentúra.
Oblasť zasiahlo už v apríli silné zemetrasenie s magnitúdou 7,7, po ktorom úrady vydali varovanie pred cunami.
Trauma z Fukušimy
Japonsko patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta a stále si nesie traumu z katastrofálneho zemetrasenia a cunami z roku 2011, ktoré si vyžiadali približne 18 500 obetí alebo nezvestných.
Zdroj: SITA.sk - Sever Japonska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,3 © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Lidl rastie už 15 rokov
Prezident Pellegrini podpísal tri zákony, ktoré menia obecnú políciu, fungovanie mesta Košice aj pravidlá verejného obstarávania