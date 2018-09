Severná a Južná Kórea otvorili kanceláriu na posilnenie komunikácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 14. septembra (TASR) - Južná a Severná Kórea otvorili v piatok spoločnú styčnú kanceláriu. Tento úrad bude stálym komunikačným kanálom, ktorý by mal podľa očakávania pomôcť pri podpore cezhraničnej výmeny a zmierňovaní napätia, uvádza agentúra Jonhap.Styčnú kanceláriu otvorili v severokórejskom pohraničnom meste Kesong a slávnostnej ceremónie sa zúčastnilo približne po 50 osôb z oboch Kóreí.Agentúra AP pripomína, že styčný úrad bude prvým svojho druhu, odkedy sa Kórey na konci druhej svetovej vojny v roku 1945 rozdelili.uviedol v prejave juhokórejský minister pre zjednotenie Čo Mjong-kjon. Zdôraznil, že odteraz môžu obe Kórey viesť priame konzultácie 24 hodín denne, 365 dní v roku, o záležitostiach spojených so zlepšovaním medzikórejských vzťahov a s mierom a prosperitou na Kórejskom polostrove.Ri Son-kwon, ktorý viedol v minulých mesiacoch za Severnú Kóreu medzikórejské rozhovory na vysokej úrovni, vyjadril nádej, že kancelária pomôže zlepšiť vzťahy medzi oboma krajinami a bude slúžiť ako impulz pre mier a prosperitu na polostrove.V styčnom úrade by malo pôsobiť približne 20 zástupcov Južnej Kórey a Severná Kórea tam vyšle 15-20 pracovníkov. Obe strany počas otváracej ceremónie podpísali aj dohodu o prevádzkovaní styčného úradu.K otvoreniu úradu prišlo niekoľko dní pred tretím tohtoročným stretnutím juhokórejského prezidenta Mun Če-ina a severokórejského vodcu Kim Čong-una. Ich rozhovory sa začnú v utorok 18. septembra v Pchjongjangu a plánované sú na tri dni.Zriadenie styčnej kancelárie je súčasťou dohôd, ktoré obaja lídri dosiahli na svojej schôdzke v apríli.Kancelária mala pôvodne začať fungovať v auguste, podľa juhokórejských médií však termín posunuli vzhľadom na znepokojenie Spojených štátov, že rozvoj medzikórejských vzťahov prebieha rýchlejšie než rokovania o zrušení jadrového zbrojného programu KĽDR.