Severná a stredná Európa naďalej bojuje so záplavami, v Nemecku museli evakuovať aj zvieratá v safari parku

28.12.2023 (SITA.sk) - Niektoré časti severnej a strednej Európy sa vo štvrtok naďalej potýkali so záplavami po silných dažďoch. V blízkosti nemeckého mesta Magdeburg bola prvýkrát po desiatich rokoch otvorená bariéra, aby sa zmiernil tlak na rieku Labe, a niektoré zvieratá boli evakuovali z výbehov v safari parku na severe Nemecka.V Drážďanoch bola hladina Labe takmer štyri metre nad normálnou úrovňou, informovala nemecká tlačová agentúra dpa. Nižšie po prúde rieky bola prvýkrát od rozsiahlych povodní v roku 2013 otvorená Pretziener Wehr, protipovodňová bariéra postavená v 70. rokoch 20. storočia na jednom z ramien rieky a obnovená v roku 2010.Cieľom bolo odkloniť približne tretinu vody rieky do 21-kilometrového kanála, ktorý obchádza mesto Schönebeck a Magdeburg, hlavné mesto spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko.V Dolnom Sasku čelil park Serengeti na rozvodnenej rieke Mise v meste Hodenhagen záplavám, ktoré začali ohrozovať niektoré výbehy pre zvieratá. Lemury, psy prériové a surikaty boli premiestnené do iných častí areálu. Na ochranu ostatných výbehov boli postavené dočasné hrádze.Na juhu v nemeckom Durínsku sa niekoľko stoviek obyvateľov obce Windehausen, ktorí boli začiatkom tohto týždňa evakuovaní, mohlo po obnovení dodávky elektrickej energie vrátiť domov.V susednom Holandsku dosiahol Rýn začiatkom štvrtka v obci Lobith na hranici s Nemeckom hladinu vysoko nad normálom, ale očakáva sa, že v priebehu budúceho týždňa výrazne klesne, uviedli úrady. Očakávalo sa, že ďalšie ramená Rýna v okolí nízko položenej krajiny dosiahnu maximum vo štvrtok, keď sa vysoká voda presunie k moru.Záchranári v holandskom meste Deventer, ktoré bude podľa prognóz najviac postihnuté, navŕšili pozdĺž rieky Ijssel vrecia s pieskom a uzavreli cesty, aby sa pripravili na záplavy. Viaceré záplavové oblasti na východe Holandska sa ocitli pod vodou, keď sa rieky v ostatných dňoch rozvodnili.V Maďarsku sa Dunaj vylial z brehov v Budapešti a vo štvrtok sa očakávalo, že v hlavnom meste dosiahne maximum. Silný dážď znásobil následky topiaceho sa snehu.Zatiaľ čo niektoré menšie rieky v západnom Maďarsku začali ustupovať, predpokladá sa, že hladina Dunaja bude klesať pomaly, pričom kulminačný bod na dolnom toku v južnom Maďarsku nastane až na Silvestra.