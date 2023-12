Silvestrovské oslavy v mestách na Spiši budú úspornejšie, v Kežmarku vyzývajú obyvateľov k obmedzeniu pyrotechniky

Detský Silvester v Levoči

28.12.2023 (SITA.sk) - Silvestrovské oslavy organizované v mestách na Spiši budú ovplyvnené súčasnou ekonomickou situáciou. Viaceré z nich pripravili program pre deti i dospelých, no prijali aj úsporné opatrenia.V najväčšom meste pod Tatrami, v Poprade, ho neorganizujú už niekoľko rokov. Zameriavajú sa skôr na program venovaný príchodu Mikuláša, ktorý býva zväčša 5. decembra spojený s rozsvietením vianočnej výzdoby. Zmeny v tomto smere mesto neavizovalo.Podobne nechystá oslavy Silvestra ani Spišská Nová Ves. V Levoči aj v tomto roku pripravili Detský Silvester, ktorý sa v centre mesta začne o 17:00.„Program bude pozostávať zo svetelných a ohňových efektov a bohatej zábavy. Deti sa môžu tešiť na program plný svetelných a ohňových efektov a bohatej zábavy,“ uviedla pre agentúru SITA Vladimíra Novotná Čajová z tamojšieho mestského úradu.V ponuke bude aj primátorský punč a od 18:00 je na programe detský ohňostroj. „Súčasťou programu je Promenáda svetelných krídel, akrobatické a svetelné šou. O sprievodný program sa postarajú akrobati. Dospelých neskôr poteší ohňová šou a diskotéka,“ doplnila Novotná Čajová.Zároveň potvrdila, že v meste sú dlhodobo zavedené úsporné opatrenia. „Malý ohňostroj, ktorý bude súčasťou programu, bude mať kratšie trvanie a bude naň použité menej pyrotechniky, ako to býva bežne pri novoročných ohňostrojoch,“ dodala.Mesto Spišská Nová Ves v tomto roku silvestrovské oslavy neorganizuje.„Pre občanov mesta ale pripravuje novoročný pozdrav s ohňostrojom a krátkym programom, ktorý sa bude konať 1. januára so začiatkom o 17:00 pred budovou radnice,“ informovala SITA pracovníčka mesta pre styk s médiami Edita Gondová.V rámci programu zaznejú napríklad Spišské klapancie, prítomným sa prihovorí primátor mesta a pripravený je aj hudobný pozdrav pri mestskom úrade.„V rámci šetrenia sme do programu neprizvali iné kapely alebo spevákov, ale vystačíme si s vlastnými spevákmi a hudobníkmi,“ poznamenala Gondová.Silvester v Kežmarku bude aj v tomto roku bez ohňostroja, no so svetelno-hudobnou šou. Počas silvestrovského popoludnia mesto pripravilo program pre malých aj veľkých na ľadovej ploche štadióna pred Arénou Kežmarok.Vedúca kancelárie primátora Elena Smrigová avizovala, že pre všetkých korčuliarov je pripravený rozprávkový animačný program priamo na ľadovej ploche od 15:00, pre rodičov pred zimným štadiónom primátorský punč i hudobný program.Pozvanie do Kežmarku prijali študenti hudobných odborov z Akadémie umení v Banskej Bystrici A & V Band, po ktorých sa predstaví AMC Trio & Andy Belej. Program zakončia v Kežmarku o 18:00 alternatívnou svetelnou šou, ktorou sa tam symbolicky rozlúčia s rokom 2023.„Zábavná pyrotechnika je v súčasnosti na ústupe nielen z ekonomického dôvodu, ale aj pre dopad na životné prostredie a aj s ohľadom na domáce i voľne žijúce zvieratá,“ zdôvodnila Smrigová. Radnica preto podľa jej slov odporúča rovnako obyvateľom či návštevníkom obmedziť použitie vlastnej pyrotechniky.