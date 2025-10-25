|
Sobota 25.10.2025
Meniny má Aurel
Denník - Správy
Prílohy
Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
Mobilná verzia
25. októbra 2025
Severná Kórea je „akýmsi jadrovým štátom“, vyhlásil Trump počas cesty na summit v Ázii
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Severná Kórea je „akýmsi jadrovým štátom“, keď odchádzal zo Spojených štátov na cestu do Ázie, ktorá by ...
25.10.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Severná Kórea je „akýmsi jadrovým štátom“, keď odchádzal zo Spojených štátov na cestu do Ázie, ktorá by mohla zahŕňať aj stretnutie so severokórejským lídrom Kim Čong-unom. Na palube Air Force One ho novinári požiadali, či je otvorený požiadavke Severnej Kórey, aby bola uznaná ako jadrový štát ako predpoklad pre dialóg s Washingtonom.
Trump odpovedal: „Myslím, že sú akýmsi jadrovým štátom. Keď hovoríte, že musia byť uznaní ako jadrový štát, majú veľa jadrových zbraní, to poviem.“ Trump má v pláne prísť do Južnej Kórey v stredu na summit Ázijsko-pacifickej hospodárskej spolupráce (APEC).
Americké médiá už skôr informovali, že predstavitelia jeho administratívy súkromne diskutovali o možnosti stretnutia Trumpa s Kimom, s ktorým sa naposledy stretol v roku 2019. Trump vyjadril nádej, že sa s Kimom opäť stretne, možno ešte tento rok. Kim minulý mesiac uviedol, že má na Trumpa „milé spomienky“ a je otvorený rokovaniam, ak USA zrušia „bláznivú“ požiadavku, aby Severná Kórea sa vzdala svojho jadrového arzenálu.
Minister pre zjednotenie Južnej Kórey Chung Dong-young v piatok uviedol, že verí, že existuje „významná“ šanca na stretnutie Trumpa a Kima počas návštevy amerického prezidenta na Kórejskom polostrove budúci týždeň. Avšak vysoký predstaviteľ USA, ktorý si želal zostať v anonymite, povedal novinárom, že stretnutie „nie je v pláne tejto cesty“. Hoci oficiálne oznámenie o stretnutí nebolo vydané, Južná Kórea a Veliteľstvo OSN pozastavili prehliadky Spoločnej bezpečnostnej oblasti (JSA) od konca októbra do začiatku novembra.
Kim a Trump sa naposledy stretli v roku 2019 v Panmundžome v JSA v demilitarizovanej zóne, ktorá oddeľuje dve Kórey – jedinom mieste, kde sa pravidelne stretávajú vojaci oboch strán. Minister Chung uviedol, že Severokórejčania tento rok prvýkrát zaznamenali úpravy okolia JSA – čistenie, vytrhávanie buriny, úpravu kvetinových záhonov a fotografovanie.
Ich posledné neplánované stretnutie v Panmundžome bolo rýchlo zorganizované po tom, čo Trump pozval Kima na Twitteri deň predtým. Počas tohto stretnutia si obaja lídri podali ruky nad betónovými doskami rozdeľujúcimi Severnú a Južnú Kóreu, pričom Trump prešiel niekoľko krokov na severokórejskú pôdu. Stal sa tak prvým americkým prezidentom, ktorý vkročil na severokórejské územie. Rokovania však nakoniec zlyhali kvôli nezhodám o rozsahu jadrového arzenálu, ktorého je Severná Kórea ochotná vzdať sa, a o tom, čo by za to dostala na oplátku.
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea je „akýmsi jadrovým štátom“, vyhlásil Trump počas cesty na summit v Ázii © SITA Všetky práva vyhradené.
