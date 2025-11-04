Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

04. novembra 2025

Severná Kórea od septembra do Ruska vyslala približne 5-tisíc ženistov


Tagy: severokórejskí vojaci vojna na Ukrajine ženisti

Severná Kórea od septembra do Ruska vyslala približne 5-tisíc ženistov, aby pomohli s „rekonštrukciou infraštruktúry“, uviedol v utorok juhokórejský zákonodarca na ...



north_korea_party_anniversary_84278 676x451 4.11.2025 (SITA.sk) - Severná Kórea od septembra do Ruska vyslala približne 5-tisíc ženistov, aby pomohli s „rekonštrukciou infraštruktúry“, uviedol v utorok juhokórejský zákonodarca na základe informácií od tajnej služby krajiny.


Príslušníci severokórejských vojenských stavebných jednotiek „sa od septembra postupne presúvajú do Ruska a očakáva sa, že budú mobilizovaní na rekonštrukciu infraštruktúry“, povedal juhokórejský zákonodarca Lee Seong-kweun.

Dodal, že „boli zistené známky výcviku a výberu personálu v rámci prípravy na ďalšie nasadenie vojsk“. Juhokórejská tajná služba zákonodarcom povedala, že v blízkosti rusko-ukrajinských hraníc je v súčasnosti nasadených približne 10-tisíc severokórejských vojakov.

Podľa juhokórejských odhadov vo vojne na Ukrajine zomrelo najmenej 600 severokórejských vojakov a ďalšie tisíce utrpeli zranenia. Analytici tvrdia, že Severná Kórea výmenou za vyslanie vojakov dostáva od Ruska finančnú pomoc, vojenskú technológiu, potraviny a energie.


Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea od septembra do Ruska vyslala približne 5-tisíc ženistov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: severokórejskí vojaci vojna na Ukrajine ženisti
