|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 4.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Karol
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. novembra 2025
Sociálna poisťovňa otvára nové klientské centrum v Nitre, bude dostupné aj cez víkend – FOTO
Sociálna poisťovňa sprístupní obyvateľom Nitry a širšieho regiónu nové klientske centrum priamo v priestoroch obchodného centra Promenáda.
Zdieľať
Od stredy 5. novembra 2025 tak občania nájdu všetky služby poisťovne pod jednou strechou, a to sedem dní v týždni, vrátane víkendov, od 9:00 do 19:00. Nové pracovisko má zabezpečiť lepšiu dostupnosť sociálnych služieb aj pre ľudí, ktorí nemajú možnosť vybavovať si úradné záležitosti počas bežných pracovných dní.
Nové priestory pre pobočku
Podľa ministra práce Erika Tomáša je otvorenie centra súčasťou širšej stratégie, ktorej cieľom je priblížiť štátne inštitúcie občanom. „Takto si predstavujem moderný kontakt štátu s občanom. Našou snahou je byť čo najbližšie k ľuďom, aby nás mali po ruke vždy, keď potrebujú služby Sociálnej poisťovne," zdôraznil Tomáš.
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška vysvetlil, že nové priestory nahradia doterajšiu nevyhovujúcu pobočku. Centrum bude zároveň prvým miestom, kde sa informačno-poradenská činnosť oddelí od rozhodovacej.
„Napĺňame naše strategické ciele, v centre ktorých stoja silné krajské pobočky s jednotnou službou v jednotnom dizajne a prístupe ku klientom," uviedol Tariška s tým, že nové zázemie je prospešné aj pre zamestnancov.
Môže lepšie reagovať na potreby občanov
V modernom centre budú klienti môcť vybaviť agendu dávok sociálneho poistenia, vrátane nemocenských a dôchodkových dávok, žiadostí o práceneschopnosť, úrazové a garančné poistenie, či prístup k Elektronickému účtu poistenca. K dispozícii bude aj poradenstvo pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby, dobrovoľne poistené osoby a vybavenie potvrdení či dokumentov potrebných na prácu v zahraničí.
Riaditeľka nitrianskej pobočky Katarína Ličková dodala, že nové centrum vzniklo aj preto, aby Sociálna poisťovňa mohla lepšie reagovať na potreby občanov.
„Každý deň k nám prichádzajú ľudia so svojimi životnými príbehmi. Našou povinnosťou je byť im nablízku, s pochopením a odbornou pomocou. A práve takéto priestory nám to umožňujú ešte lepšie," uviedla. Nové centrum v OC Promenáda na Napervillskej 5 sa nachádza na 1. poschodí. Otváracie hodiny sú jednotné počas celého týždňa, vrátane víkendov a denne od 9:00 do 19:00. Klienti môžu využiť aj bezplatné parkovanie.
Zdroj: SITA.sk - Sociálna poisťovňa otvára nové klientské centrum v Nitre, bude dostupné aj cez víkend – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Severná Kórea od septembra do Ruska vyslala približne 5-tisíc ženistov
Zelenskyj navštívil vojakov pri čiastočne obkľúčenom Pokrovsku