Severná Kórea odpálila balistickú strelu, analytici obnovenie testov očakávali

Japonské varovanie pre lode

Sever obviňuje Soul z pokrytectva

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Severná Kórea v utorok vystrelila do mora najmenej jednu balistickú strelu.Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl informoval o tom, že zaznamenal jednu balistickú strelu krátkeho doletu vypálenú z oblasti okolo prístavu Sinpcho, a že spolu s americkou armádou odpálenie podrobne analyzujúPodľa juhokórejskej armády to bola zbraň, ktorú pravdepodobne navrhli pre vystrelenie z ponorky. Strelu vypálili na mori, no Soul neuviedol, či sa tak stalo z plavidla pod vodou alebo z odpaľovacej rampy na hladine.Japonský minister obrany Nobuo Kiši povedal, že podľa japonských prvotných analýz z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) vystrelili až dve balistické strely. Japonská pobrežná stráž vydala pre lode varovanie, bezprostredne však nevedela, kam strely dopadli.Lodenica v Sinpcho je dôležité centrum obranného priemyslu, kde sa KĽDR sústreďuje na výrobu ponoriek. V uplynulých rokoch tam však aj vyvíja systémy balistických zbraní určených na vystrelenie z ponoriek.Naposledy Severná Kórea otestovala balistickú strelu vypálenú z ponorky v októbri 2019. Analytici očakávali, že Pchjongjang v tomto smere obnoví testy, keďže počas vojenských prehliadok tento a minulý rok predstavil najmenej dve takéto strely. Tiež sa objavili náznaky, že sa Sever snaží o postavenie väčšej ponorky, ktorá by bola schopná uniesť a odpáliť viac ako jednu strelu naraz.Juhokórejskí predstavitelia sa zišli na stretnutí bezpečnostnej rady a vyjadrili „hlbokú ľútosť“ nad testom, ktorý prišiel v čase ich snáh o oživenie diplomacie.Silná reakcia Juhu by mohla rozhnevať Sever, ktorý obviňuje Soul z pokrytectva, keď kritizuje jeho testy zbraní a zároveň rozširuje svoje konvenčné vojenské schopnosti. Námestník hlavného tajomníka japonskej vlády Jošihiko Isozaki zase uviedol, že KĽDR vyjadrili prostredníctvom tradičných kanálov, a teda prostredníctvom veľvyslanectiev v čínskom Pekingu, „ostrý protest“.Severná Kórea v septembri ukončila mesiace dlhý pokoj a obnovila testy svojich zbraní. Zároveň predložila Južnej Kórei podmienečné ponuky na rokovania, čím podľa agentúry AP oživila svoje vyvíjanie tlaku na Soul v snahe získať čo chce od USA. Rokovania medzi Pchjongjangom a Washingtonom už viac ako dva roky stagnujú pre nezhody o sankciách a denuklearizácii a hoci sa Spojené štáty snažia o obnovenie dialógu, KĽDR ich zatiaľ odmieta.