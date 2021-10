Súd neprijal obžalobu na Jozefa, známeho z prípadu vraždy právnika Valka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) neprijal obžalobu na Jozefa Radiča, známeho z prípadu vraždy právnika Ernesta Valka v kauze úkladnej vraždy komplica Antona Hupku. Ako ďalej informoval portál noviny.sk , podľa stanoviska súdu nejde v tomto prípade o úkladnú vraždu. Vecou by sa mal preto zaoberať Okresný súd Bratislava I.„Súd sa po preskúmaní dôkazov nielenže rozhodol žalobu odstúpiť preto, že podľa jeho názoru nejde o úkladnú vraždu, ale aj preto, že z prezentovaných dôkazov prokurátora nevyplývajú ani dôvody, z čoho by mal mať obvinený Radič obavy, pre ktoré musel naplánovať vraždu svojho komplica a kamaráta," uvádza portál.Podľa obžaloby Radič vylákal kamaráta na stretnutie do lesa, kde ho mal následne zastreliť a zakopať do ilegálneho hrobu. „Podľa Radiča sa ale v lese stala nehoda a nie vražda. Keď išli cez kroviny, zrejme sa kohútik zbrane zachytil o konár a tak došlo k výstrelu," píše spomínaný portál, ktorý tiež doplnil, že Hupka sa spolu s Radičom podieľal na vykrádaní bánk.