Severná Kórea odpálila balistickú strelu, zrejme reagovala na cvičenia USA s Juhokórejčanmi

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Severná Kórea vypálila smerom k svojim východným vodám balistickú strelu. Uviedol to Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl.Okrem toho, že zaznamenal vystrelenie rakety však neposkytol žiadne podrobnosti. Bolo to už druhé severokórejské odpálenie strely od nedele a odohralo sa deň predtým, ako do Južnej Kórey pricestuje americká viceprezidentka Kamala Harrisová Lode amerického a juhokórejského námorníctva tiež tento týždeň majú cvičenia pri južnom pobreží Kórejskej republiky.Štvordňové cvičenia, ktoré sa začali v pondelok, zahŕňajú aj americkú lietadlovú loď na jadrový pohon USS Ronald Reagan. Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) často na juhokórejsko-americké vojnové cvičenia reaguje s hnevom, pretože ich vníma ako nácvik na inváziu.KĽDR tento rok posilnila svoje testovacie aktivity, pričom už vystrelila viac ako 30 balistických striel, medzi nimi aj prvú medzikontinentálnu balistickú strelu od roku 2017. Severokórejský vodca Kim Čong-un opakovane hrozí, že jeho krajina v prípade ohrozenia proaktívne použije svoje jadrové zbrane.