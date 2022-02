Severná Kórea odpálila do mora balistickú strelu, dopadla do vôd mimo japonskú ekonomickú zónu

27.2.2022 (Webnoviny.sk) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) v nedeľu odpálila do mora balistickú strelu, informovali Južná Kórea a Japonsko.Japonský minister obrany Nobuo Kiši uviedol, že severokórejská strela letela zhruba 300 kilometrov v maximálnej výške zhruba 600 kilometrov a napokon dopadla do vôd pri východnom pobreží Severnej Kórey mimo japonskú výlučnú ekonomickú zónu.Je to ôsmy takýto test tento rok a prvý od 30. januára.Podľa odborníkov KĽDR vyvíja tlak na USA, aby spravili ústupky pri sankciách, a tiež môže vnímať súčasnú situáciu na Ukrajine ako príležitosť urýchliť testovanie zbraní bez vážnej reakcie Washingtonu, ktorý zamestnáva konflikt v Európe.