Rusi už zasiahli aj domy, sirotinec či školské zariadenia. Na Ukrajine používajú aj balistické strely

Rozšírenie operácii na Ukrajine

Vojská pri Černiheve, Sume a Charkove

O život prišli stovky ruských vojakov

27.2.2022 - V ukrajinských mestách boli počas uplynulého dňa a noci zaznamenané výbuchy balistických striel, ktorých primárnym cieľom boli vojenské ciele alebo kritická infraštruktúra.Pri týchto útokoch boli zasiahnuté viaceré civilné ciele ako činžiaky, súkromne domy, zdravotnícke zariadenia, sirotinec a školské zariadenia. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Ozbrojených síl SR (OS SR) Štefan Zemanovič . Podľa ukrajinských zdrojov k sobote 26. februáru zahynulo päť detí a 33 ďalších bolo zranených.„Napriek rozsiahlym stratám spôsobeným ruskou agresiou medzi ukrajinským obyvateľstvom ako aj medzi vojenským personálom oboch strán konfliktu, dňa 26. februára Ministerstvo obrany Ruskej federácie oznámilo rozšírenie vlastných operácii na území Ukrajiny všetkými smermi. Uvedené vyhlásenie znamená, že v nasledujúcich dňoch dôjde k zintenzívneniu bojovej činnosti a tým aj k rozsiahlejším stratám aj medzi civilným obyvateľstvom Ukrajiny," uviedol Zemanovič.V sobotu 26. februára pokračovala rozsiahla bojová činnosť ozbrojených síl Ukrajiny, Národnej gardy, Štátnej pohraničnej služby a ďalších bezpečnostných zborov Ukrajiny.Ukrajincom sa naďalej podarilo zadržiavať ruské vojská pri mestách Černihov, Sumy a Charkov. Rusko tu nedosiahlo takmer žiadne územné zisky a naopak utrpelo väčšie straty najmä na živej sile, mŕtvych i ranených, ako aj na zničenej obrnenej a zabezpečovacej technike.Ruské ozbrojené sily najviac dosiahli na juhu Ukrajiny smerom z Chersonu na Mikolajiv a z Melitopoľu na Mariupoľ. Časť príslušníkov Ozbrojených síl Ruskej federácie sa vzdala a rozšírila počty ruských zajatcov z minulých dní. Boli tiež zlikvidované výpady ruských vojsk do severovýchodnej časti Kyjeva.V Kyjeve počas celého dňa prebiehala eliminácia prieskumno-diverzných skupín alebo osôb pôsobiacich v prospech ruských ozbrojených síl bezpečnostnými zložkami a to v súčinnosti s obyvateľmi mesta.Zo severozápadného smeru pokračovali niekoľkodňové boje v blízkosti letiska Hostomel a ďalšie ukrajinské jednotky boli premiestnené na tento smer so zámerom posilnenia obrany. Snahy ruskej armády o postup na tomto smere boli eliminované. Zaznamenaný bol postup ruských vojsk na mestá Berdjansk a Melitopoľ, ktoré boli nimi údajne zaistené. Pri intenzívnych bojoch došlo k zabitiu niekoľkých stoviek ruských vojakov.Ukrajinskí predstavitelia požiadali Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca o sprostredkovanie odovzdania tiel zabitých ruských vojakov ich rodinám v ich vlasti Ruskej federácii.