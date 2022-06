Severná Kórea otestovala balistické strely krátkeho doletu, odpaľujú ich každý deviaty deň

Odpaľovanie každý deviaty deň

Skúšky nepredstavujú ohrozenie

5.6.2022 (Webnoviny.sk) - Severná Kórea otestovala balistické strely krátkeho doletu, ktoré v nedeľu odpálila z viacerých lokalít do mora. Informovala o tom juhokórejská armáda.Osem rakiet odpálili v priebehu 35 minút z najmenej štyroch rôznych lokalít, a to z východného a západného pobrežia a z dvoch miest vo vnútrozemí. Rakety leteli 110 až 670 kilometrov a dosiahli maximálnu výšku 25 až 80 kilometrov.Juhokórejský prezident Jun Sok-jol, ktorý o raketových testoch Pchjongjangu diskutoval s predstaviteľmi národnej bezpečnosti, uviedol, že Severná Kórea v tomto roku odpaľuje rakety každý deviaty deň. Prezident podľa jeho úradu sľúbil posilnenie juhokórejskej obrany v spolupráci s USA.Japonský minister obrany Nobuo Kiši uviedol, že nijaká z rakiet nedopadla do japonskej výlučnej ekonomickej zóny. Predseda japonskej vlády Fumio Kišida vyzval na maximálnu snahu v zhromažďovaní informácií o testoch rakiet a na zaistenie bezpečnosti lietadiel a lodí.Indo-tichomorské velenie americkej armády konštatovalo, že severokórejské raketové testy pozoruje, ale vyjadrilo sa, že terajšie skúšky nepredstavujú „bezprostredné ohrozenie amerického personálu alebo územia alebo našich spojencov".Severná Kórea uskutočnila raketové testy deň po tom, ako americká lietadlová loď Ronald Reagan ukončila spoločné trojdňové námorné cvičenie s Južnou Kóreou vo Filipínskom mori.