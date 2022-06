Právne predpisy z oblasti priemyselného vlastníctva by sa mali zmodernizovať, zmení sa aj zákon o úžitkových vzoroch

Dištančná on-line forma

Požiadanie o odklad

5.6.2022 (Webnoviny.sk) - Právne predpisy z oblasti priemyselného vlastníctva by sa mali zmodernizovať. Uvádza sa to v predbežnej informácii k príprave návrhu novely zákona o patentových zástupcoch, ktorú Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR predložil do pripomienkového konania. Ide o reakciu na nedávnu skúsenosť s pandemickou situáciou.Pripravovaná novela zákona má totiž zaviesť možnosť rozhodnúť o vykonaní odbornej skúšky patentového zástupcu dištančnou on-line formou.Meniť sa má aj zákon o úžitkových vzoroch. Pôjde o urýchlenie konania o zápise úžitkového vzoru do registra na základe aktívneho prístupu prihlasovateľa, ktorý má možnosť vzdať sa práva požiadať o odklad zverejnenia svojej prihlášky.V konaní o prihláške úžitkového vzoru je v súčasnosti potrebné rešpektovať právo prihlasovateľa požiadať o odklad zverejnenia prihlášky v lehote troch mesiacov odo dňa podania prihlášky.Úrad tak nie je oprávnený zverejniť prihlášku úžitkového vzoru pred uplynutím troch mesiacov odo dňa podania prihlášky. Navrhovaná zmena zákona o úžitkových vzoroch zavádza možnosť urýchliť konanie o zápise úžitkového vzoru aktívnym prístupom prihlasovateľa.„Možnosť požiadať o odklad zverejnenia prihlášky v lehote troch mesiacov odo dňa podania prihlášky zostáva prihlasovateľovi zachovaná, avšak právna úprava sa doplní možnosťou vzdania sa žiadosti o odklad zverejnenia, ktorého dôsledkom môže byť skoršie zverejnenie prihlášky úžitkového vzoru, a teda aj skorší zápis úžitkového vzoru do registra," dodáva ÚPV.