Severná Kórea otestovala nové riadené strely, zasiahnu cieľ vzdialený aj 1500 kilometrov

Hrozba pre bezpečnosť Japonska

USA musia upustiť od nepriateľskej politiky

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Severná Kórea tvrdí, že cez víkend úspešne otestovala nové riadené strely dlhého doletu. Oficiálna tlačová agentúra KCNA v pondelok informovala, že riadené strely, ktoré vyvíjali dva roky, v sobotu a v nedeľu dokázali schopnosť zasiahnuť cieľ vzdialený 1 500 kilometrov.Štátne médiá tiež zverejnili fotografie strely vypustenej z odpaľovacieho vozidla aj okrídlenú raketu letiacu vzduchom.Nové strely sú vraj „strategické zbrane veľkého významu“, ktoré spĺňajú výzvu vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-una na posilnenie vojenskej sily krajiny, čo podľa agentúry AP naznačuje, že ich mohli vyrobiť s úmyslom vyzbrojiť ich jadrovými hlavicami.Kim zrejme testy osobne nesledoval. KCNA uviedla, že testy pozoroval popredný predstaviteľ armády, ktorý vyzval vedcov, aby vynaložili všetko pre zvýšenie vojenských schopností KĽDR.Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl uviedol, že armáda analyzuje severokórejské testy na základe informácií amerických a juhokórejských spravodajských služieb.Indo-tichomorské velenie americkej armády podľa svojich slov monitoruje situáciu so spojencami a ako tiež podotklo, aktivita KĽDR odzrkadľuje pokračujúce zameranie na „rozvoj jej vojenského programu a hrozieb, ktoré predstavujú pre jeho susedov a medzinárodné spoločenstvo“.Hlavný tajomník japonskej vlády Kacunobu Kato vyhlásil, že sú „nesmierne znepokojení“ a spolupracujú so Soulom a Washingtonom na zhromaždení informácií. Takéto strely by podľa neho mohli predstavovať „vážnu hrozbu pre mier a bezpečnosť Japonska a okolitých oblastí".Kim i jeho sestra v predošlých mesiacoch avizovali posilnenie jadrových schopností severokórejských ozbrojených síl. Testy zbraní sú zamerané na vybudovanie jadrového a raketového programu, ktorý podľa Pchjongjangu dokáže čeliť nepriateľskej činnosti USA a Južnej Kórey.Analytici ich však považujú aj za spôsoby zdôraznenia politických požiadaviek voči Washingtonu a Soulu. Napríklad rokovania medzi KĽDR a USA stagnujú od roku 2019, keď sa samit medzi vtedajším americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Kimom skončil neúspechom pre odmietnutie uvoľnenia sankcií voči KĽDR.Severokórejská vláda zatiaľ odmieta snahy administratívy amerického prezidenta Joea Bidena o dialóg s tým, že Washington musí najprv upustiť od nepriateľskej politiky.