Severná Kórea po odchode Harrisovej odpálila ďalšie dve balistické strely

29.9.2022 (Webnoviny.sk) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) vo štvrtok odpálila do mora dve balistické strely krátkeho doletu. Urobila tak niekoľko hodín po tom, čo zo susednej Južnej Kórey vycestovala americká viceprezidentka Kamala Harrisová , ktorá počas tamojšej návštevy zdôraznila „neotrasiteľný“ záväzok USA k bezpečnosti ich ázijských spojencov.Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl informoval, že Severná Kórea odpálila strely s deväťminútovým odstupom z oblasti mesta Sunčchon južne od hlavného mesta Pchjongjang a leteli k vodám medzi Kórejským polostrovom a Japonskom Zaznamenala ich aj japonská armáda. Strely podľa síl Južnej Kórey a Japonska leteli 300 až 350 kilometrov a dosiahli maximálnu výšku 50 kilometrov.Bolo to už tretie severokórejské odpálenie striel v ostatných dňoch, v stredu mu predchádzali ďalšie dve rakety a v nedeľu jedna. KĽDR má tento rok rekordné tempo testovania zbraní, čím zrýchľuje tlak na rozšírenie svojho arzenálu a zvyšuje tlak na Washington, aby ju akceptoval ako jadrovú veľmoc. Existujú obavy, že by Severná Kórea mohla čoskoro vykonať aj jadrový test.