Mikulec trvá na svojej pravde, Krúpa vraj vyhlásením len ukázal svoju nekompetentnosť a zaujatosť

Ten po zasadnutí vyhlásil, že minister by sa mal nad sebou zamyslieť a za situáciu na hraniciach s Českou republikou a Rakúskom vyvodiť politickú zodpovednosť.

29.9.2022 (Webnoviny.sk) -Podľa Mikulca to bol však Krúpa, ktorý dokázal svoju nekompetentnosť a zaujatosť. „V pozícii predsedu výboru si rieši svoje komplexy miesto toho, aby sa zameral na podstatu veci. Svojimi zavádzajúcimi a manipulatívnymi vyjadreniami si zrejme naháňa stratené hodnoty," vyhlásil minister.Krúpa zvolal dnešné zasadnutie výboru v súvislosti s kontrolami , ktoré na hraniciach so Slovenskom zaviedli Česká republika a Rakúsko. Podľa ministra vnútra je však v tejto súvislosti panika zbytočná.„Nelegálna migrácia je na vonkajšej schengenskej hranici, na ktorú my, okrem hraníc s Ukrajinou, nemáme žiadny dosah,“ uviedol ešte v stredu 28. septembra Mikulec. Podľa neho sú všetky kroky v tejto oblasti koordinované s ministrami okolitých štátov.