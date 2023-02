Severná Kórea potvrdila test medzikontinentálnej balistickej rakety vystrelenej na priamy rozkaz Kim Čong-una

Overovali spoľahlivosť zbrane

19.2.2023 (SITA.sk) - Severná Kórea v nedeľu potvrdila sobotňajší test medzikontinentálnej balistickej rakety. Ten mal ďalej posilniť jej kapacity na „fatálny“ jadrový útok proti jej súperom.Štátna tlačová agentúra KCNA informovala, že test strely Hwasong-15 bol zorganizovaný „náhle“ bez predchádzajúceho upozornenia na priamy rozkaz vodcu Kim Čong-una Jeho cieľom bolo podľa nej overiť spoľahlivosť zbrane a bojovú pripravenosť jadrových síl Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Raketu odpálili vo vysokom uhle a dosiahla maximálnu výšku 5 770 kilometrov, pričom za 67 minút preletela vzdialenosť zhruba 990 kilometrov a presne zasiahla určené miesto vo vodách medzi Kórejským polostrovom a Japonskom, píše KCNA.Podrobnosti o lete rakety, ktoré uviedla KĽDR, sa zhruba zhodujú s informáciami, ktoré už skôr hlásili susedné krajiny. Agentúra AP poukazuje na to, že naznačujú, že by zbraň bola teoreticky schopná zasiahnuť aj americkú pevninu, ak by ju vystrelili v štandardnej trajektórii. Uhol, v ktorom ju vystrelili, použila Severná Kórea zrejme preto, aby sa vyhla susedným krajinám.KĽDR odpálila strelu deň po tom, čo sa vyhrážala, že prijme ostré opatrenia proti Južnej Kórei a Spojeným štátom pre ich spoločné vojenské cvičenia. Bolo to prvé odpálenie rakety od 1. januára, keď Pchjongjang vykonal test rakety krátkeho doletu.Spojené štáty na test rakety v nedeľu zareagovali vyslaním nadzvukových bombardérov B-1B s dlhým doletom na spoločné cvičenie s juhokórejskými bojovými lietadlami, čo malo ukázať silu proti Severnej Kórei.