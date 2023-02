V ktorom kraji majú sobáše radi a kde skôr prevláda „nechuť k manželstvu“? Na západe sa situácia diametrálne zmenila

Najviac ženatých má Prešovský kraj

Pokles zosobášených v Bratislavskom kraji

19.2.2023 - Za posledných desať rokov podiel ženatých alebo vydatých na Slovensku mierne klesol. V rokubolo2 182 365 obyvateľov, čo predstavujepercenta zo všetkých slovenských obyvateľov, v rokuto bolo 2 214 767 ženatých či vydatých obyvateľov (percenta).Ako ďalej v tlačovej správe informovala hovorkyňa Štatistického úradu (ŠÚ) SR pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder , podiel ženatých či vydatých obyvateľov za posledných desať rokov teda klesol o 1,43 percentuálneho bodu.„Sobáše majú radi vkraji, zaznamenali sme tam najvyšší podiel ženatých/vydatých obyvateľov - 42,83 percenta a najnižší vkraji - 37,29 percenta. Situácia sa diametrálne zmenila vkraji. Počas sčítania za rok 2011 bol najvyšší podiel ženatých či vydatých obyvateľov v Bratislavskom kraji - 42,59 percenta, dnes je to len 38,56 percenta," uviedla Stauder.Dodala, že „nechuť k manželstvu" si zachovali vkraji, kde podiel ľudí v manželskom zväzku v roku 2011 bol 38,18 percenta a v roku 2021 bol 37,29 percenta. „V porovnaní krajských miest má najnižší podiel ženatých/vydatých mesto- 38,14 percenta, najvyšší má- 43,10 percenta," doplnila.V rámci obcí eviduje ŠÚ SR najmenej zosobášených ľudí v Červeňanoch v okrese Veľký Krtíš - 11,76 percenta. Podobná situácia je v obci Sása (okres Revúca) - 12,37 percenta a Poproč (okres Rimavská Sobota) - 13,04 percenta.„Najvyšší podiel obyvateľov s ,obrúčkou na ruke´ nájdeme v obciach Potôčky (okres Stropkov) - 55,71 percenta, Gruzovce (okres Humenné) - 55,30 percenta a Štefurov (okres Svidník) - 55,24 percenta," uviedla Stauder. Najvyšší nárast v rámci slovenských obcí zaznamenala Belejovce (okres Svidník).„Kým v roku 2011 tu žilo iba 21,74 percenta zosobášených obyvateľov (5 obyvateľov z 23), v súčasnosti je to už 54,17 percenta (13 obyvateľov z 24)," tvrdí Stauder.Spomedzi obcí so štatútom mesta najvyšší nárast zaznamenali v Sabinove. „Kým v roku 2011 ich podiel tvoril 39,85 percent azo všetkých obyvateľov, v roku 2021 už dosahuje 44,88 percenta," dodala.V rámci slovenských krajov sme podľa SODB od roku 2011 zaznamenali nárast podielu obyvateľov v rodinnom stave ženatý alebo vydaté len vkraji, kde ich podiel za posledných desať rokov vzrástol o 1,16 percentuálneho bodu.„Vo všetkých ostatných krajoch sme oproti roku 2011 zaznamenali pokles podielu zosobášených obyvateľov. Najvýraznejší pokles zaznamenalkraj, kde pokles ženatých/vydatých klesol o 3,48 percentuálneho bodu, a to zo 42,59 percenta v roku 2011 na 39,11 percenta v roku 2021," uzavrela Jasmína Stauder.