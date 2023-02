Severná Kórea predstavila novú balistickú strelu, na prehliadke bola aj možná Kimova nástupkyňa

Prehlbujúce sa napätie s rivalmi

9.2.2023 (SITA.sk) - Severná Kórea v stredu usporiadala veľkú vojenskú prehliadku, na ktorej pravdepodobne predstavila novú medzikontinentálnu balistickú strelu na tuhé palivo. Strela, ktorú možno otestujú v budúcich mesiacoch, bola jednou zo zhruba desiatky medzikontinentálnych striel na podujatí.Ich bezprecedentný počet zdôrazňuje, ako krajina pokračuje v rozširovaní svojich vojenských spôsobilostí napriek obmedzeným zdrojom vzhľadom na prehlbujúce sa napätie so svojimi rivalmi. Štátna tlačová agentúra KCNA potvrdila, že na prehliadke boli rôzne zbrane schopné uniesť jadrové hlavice, vrátane taktických jadrových zbraní so schopnosťou zasiahnuť Južnú Kóreu.Prehliadke, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 75. výročia založenia severokórejskej armády, sa prizeral aj vodca Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-un a jeho druhorodená dcéra Kim Ču-ä. Bolo to piate verejné vystúpenie zhruba 10-ročného dievčaťa.V utorok Kim svoju dcéru zobral na návštevu vojakov. Prítomnosť Kimovej dcéry na prehliadke podnietila špekulácie o tom, že ju pripravujú na to, aby sa stala budúcou líderkou krajiny. Štátne médiá ju opisujú ako „rešpektovanú“ a „milovanú“.Štátne médiá neinformovali, či Kim na prehliadke predniesol aj prejav. V pondelok sa severokórejský vodca stretol s poprednými predstaviteľmi severokórejskej armády a nariadil rozšírenie bojových cvičení. Eskaluje pritom už aj tak provokatívne správanie, ktoré zahŕňa demonštrácie zbraní a prehlbuje napätie medzi KĽDR, Južnou Kóreou a USA. Vlani Severná Kórea vykonala rekordný počet testov zbraní.Hovorca zboru náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl počas brífingu informoval, že spolu so Spojenými štátmi dôsledne monitorujú fotografie a správy o prehliadke v Pchjongjangu, aby zhodnotili zbrane.