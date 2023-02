Technológie a automobilový priemysel majú k sebe bližšie ako kedykoľvek predtým

Budúcnosť pohonných jednotiek (spaľovacie a elektrické motory)

Zraniteľný dodávateľský reťazec

Nové technológie, noví hráči

Digitálni zákazníci

O prieskume

9.2.2023 (SITA.sk) -Až 83 % manažérov spoločností pôsobiacich v automobilovom priemysle a príbuzných odvetviach podľa výsledkov 23. ročníka prieskumu spoločnosti KPMG očakáva ziskovejší rast odvetvia v najbližších piatich rokoch, čo je o 30 % viac v porovnaní s minulým rokom. Pokiaľ však ide o krátkodobé výsledky sú manažéri, v rámci ktorých bolo 207 predstaviteľov pôsobiacich na najvyšších postoch, opatrnejší v raste ziskovosti vzhľadom na makroekonomické riziká.Podiel elektrických vozidiel na predaji nových áut bude do roku 2030 podľa očakávaní lídrov automobilového priemyslu v rozmedzí medzi 10 % až 40 %, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 30 % menej. "Je zaujímavé, že očakávania manažérov sa z roka na rok uberajú opačným smerom ako predstavy a navrhovaná regulácia EÚ parlamentu, ktorý v roku 2022 ohlásil zákaz predaja spaľovacích motorov po roku 2035," podotkol Peter Nemečkay, sektorový líder pre automobilový priemysel spoločnosti KPMG na Slovensku.Väčšia istota panuje medzi respondentami pokiaľ ide o priblíženie sa cenovej úrovne elektrických vozidiel k vozidlám so spaľovacími motormi. Až 82 % manažérov je presvedčených, že v najbližších desiatich rokoch sa elektromobily budú vo veľkej miere rozširovať, a to aj bez vládnych dotácií.Pokračujúca neistota v rámci dodávky komodít a komponentov predstavuje veľké riziká pre top manažérov z automobilového odvetvia. Najmä pokiaľ ide o polovodiče a komodity, ako napr. elektrotechnická oceľ či ľahké materiály, ktoré sú dôležité pre energetickú efektívnosť a dojazd batérií. "Výrobcovia automobilov reagujú na túto zraniteľnosť tým, že sa zameriavajú na near-shoring a on-shoring (teda presun dodávateľov do blízkosti výrobných závodov) v snahe znížiť závislosť len od jednej alebo dvoch krajín. To môže predstavovať príležitosť na vznik nových či rozšírenie existujúcich spoločností na Slovensku alebo v strednej Európe," dodal Peter Nemečkay.Viac ako 50 % manažérov očakáva, že technologické spoločnosti ako Apple, Google a Amazon prídu na automobilový trh s vlastnou značkou auta do roku 2030. Technologickí giganti disponujú nielen potrebnými technológiami, majú navyše potrebnú finančnú silu.Medzi top predstaviteľmi automobilového odvetvia pretrváva nadšenie pre lietajúce automobily. Napriek jemnému poklesu v očakávaniach v porovnaní s minulým rokom, je väčšina (7 z 10 manažérov) presvedčená o tom, že v roku 2030 už budú lietajúce autá bežné vo väčšine veľkých miest.Zákazníci v automobilovom priemysle budú podľa respondentov prieskumu čoraz viac nakupovať online a budú ochotní platiť mesačné predplatné za softvérové služby. Pre výrobcov automobilov sa otvárajú nové príležitosti aj v rámci trhu s poistením vozidiel. Kľúčovými faktormi pri rozhodovaní o nákupe naďalej ostanú aj ochrana osobných údajov a bezpečnosť.Väčšina vedúcich predstaviteľov z odvetvia sa zhodla v tom, že v nasledujúcich piatich rokoch sa budú nákupné rozhodnutia spotrebiteľov sústreďovať tak na jazdný výkon, ako aj samotný imidž značky.Global Automotive Executive Survey 2022 je 23. vydaním každoročného prieskumu spoločnosti KPMG. Prieskum sa uskutočnil októbri 2022. Svoje postrehy poskytlo 915 manažérov a riaditeľov pôsobiacich v automobilovom priemysle z viac ako 30 krajín sveta (29 % respondentov z Európy). Respondenti zastupujú všetky zložky automobilového priemyslu vrátane výrobcov vozidiel, dodávateľov kategórie Tier 1, 2 a 3, ale aj predajcov, poskytovateľov finančných služieb, zástupcov vládnych organizácií či zamestnancov pôsobich v IT sektore.Viac informácií: KPMG’s 23rd Annual Global Automotive Executive Survey Informačný servis