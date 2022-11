Severná Kórea tajne dodáva Rusku delostreleckú muníciu, tvrdí Biely dom. Smer vojny tým podľa Američanov aj tak nezmenia

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Biely dom v stredu obvinil Severnú Kóreu, že tajne posiela Rusku „značné množstvo“ delostreleckých granátov na podporu jeho agresie na Ukrajine.Hovorca Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že Spojené štáty veria, že Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) sa snaží, aby to vyzeralo, akoby granáty posielala do krajín na Blízkom východe alebo do severnej Afriky.O dohadovanom množstve munície sa odmietol vyjadriť. Biely dom tiež nešpecifikoval spôsob dopravy ani to, či sa USA alebo iné krajiny pokúsia zakázať dodávky do Ruska.Spojené štáty monitorujú, či Rusko dodávky z KĽDR aj dostáva, povedal Kirby. Zároveň trval na tom, že severokórejské dodávky munície „nezmenia smer vojny“ a poukázal na úsilie Západu o pomoc ukrajinskej armáde.Už pred takmer dvoma mesiacmi americké tajné služby povedali, že ruské ministerstvo obrany je v procese kúpy miliónov rakiet a delostreleckých granátov zo Severnej Kórey pre svoju vojnu na Ukrajine.