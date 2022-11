Zelenskyj: Rusko urobí všetko pre to, aby zničilo normálny život na Ukrajine

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná pomoc bude „životne dôležitá“ pri prekonaní ruských útokov na ukrajinské energetické zariadenia. Ako referuje spravodajský web CNN , povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Urobíme všetko pre to, aby sme túto zimu dali ľuďom elektrinu a teplo. Musíme však pochopiť, že Rusko urobí všetko pre to, aby zničilo normálny život,“ povedal Zelenskyj. Ten opäť vyzval zahraničných partnerov na poskytnutie zbraní na zabezpečenie protivzdušnej obrany. Prezradil, že s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom diskutoval o špecifických projektoch na posilnenie obrany a obnovu zničených zariadení.Ruské raketové útoky a útoky bezpilotných lietadiel vážne poškodili viac ako 30 % ukrajinskej energetickej infraštruktúry.