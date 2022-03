Severná Kórea testovala nový systém medzikontinentálnych balistických rakiet, tvrdí USA

11.3.2022 (Webnoviny.sk) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) podľa Spojených štátov nedávno otestovala nový systém medzikontinentálnych balistických rakiet. Testy z 26. februára a 4. marca boli podľa Pchjongjangu zamerané na vývoj prieskumného satelitu.Podľa Pentagonu to však boli experimentálne testy pred pravdepodobným odpálením medzikontinentálnej balistickej strely v plnom rozsahu. Odpaľovanie takýchto striel porušuje niekoľko rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Vyhlásenie USA potvrdili Južná Kórea aj Japonsko, pričom všetky tri krajiny zároveň odsúdili konanie KĽDR. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Medzikontinentálne balistické rakety majú minimálny dolet do 5 500 kilometrov a z KĽDR by dokázali zasiahnuť USA. Strely sú určené na prenášanie jadrových hlavíc.