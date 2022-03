Národný dopravca pridáva ďalší humanitárny vlak na pomoc utečencom z Ukrajiny

Do konca marca bude premávať z Košíc do Bratislavy.



Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vzhľadom na neutíchajúci vojnový konflikt na Ukrajine a narastajúci prílev utečencov z tejto krajiny pridáva od 11. 3. 2022 ďalší humanitárny vlak Ex 30028 (Košice 2:30 – Žilina 5:31 – Bratislava hl. st. 7:52), ktorý bude jazdiť predbežne až do 31. 3. 2022.ZSSK zároveň oznamuje, že v ŽST Žilina je možný prestup na vlak Ex 144 smer Praha s odchodom o 6:27 hod a v ŽST Bratislava hl. st. je možný prestup na EC 280 smer Praha s odchodom o 8:06 hod.Upozorňujeme cestujúcich, že časy sú informatívne. Vlak môže stáť z dopravných dôvodov a preto cestujúcich prosíme, aby z vlaku nevystupovali a riadili sa pokynmi zamestnancov železníc, prípadne pracovníkmi, ktorí zabezpečujú humanitárnu pomoc, a príslušníkmi polície.Vlak je určený primárne pre občanov z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pre bezplatnú prepravu je potrebné "vyzdvihnúť" si podľa stanovených podmienok bezplatný cestovný doklad v pokladnici, v krajnom prípadne u sprevádzajúceho personálu vo vlaku na základe predloženia platného ukrajinského cestovného pasu alebo identifikačného dokladu. Ostatní zahraniční cestujúci, ako napríklad študenti iných krajín utekajúci z Ukrajiny, si musia cestovný lístok zakúpiť.Všetky potrebné informácie o preprave vlakmi ZSSK nájdu ukrajinskí občania rýchlo a prehľadne vo svojom rodnom jazyku na špeciálnej podstránke ZSSK - https://www.zssk.sk/ukrajina/ Словацька залізнична компанія (ZSSK) додає ще один гуманітарний потяг Ex 30028 (Кошице 2:30 - Жиліна 5:31 - Братислава гл. 7:52) у зв'язку з невпинним військовим конфліктом в Україні та напливом українських біженців з 11 березня. 2022 року, який попередньо триватиме до 31 березня 2022 року.ZSSK також повідомляє, що на залізничному вокзалі Жиліна можна пересісти на потяг Ex 144 напрямок Прага з відправленням о 6:27 ранку, а на головному вокзалі Братислави можна пересісти на EC 280 напрямок Прага з відправленням о 8:06 ранку.Пасажирам нагадуємо, що розклад руху поїздів є інформативним. Поїзд може зупинитися з причин руху, тому просимо пасажирів не виходити з поїзда і виконувати вказівки працівників залізниці або гуманітарних працівників та поліцейських.Потяг призначений в першу чергу для громадян України, які втікають від війни. Для безкоштовного проїзду необхідно «забрати» безкоштовний проїзний документ у касі, виключно для супроводжуючих працівників у поїзді за пред'явленням дійсного паспорта України або документа, що посвідчує особу. Інші іноземні пасажири, наприклад студенти з інших країн, які тікають з України, повинні придбати квиток на потяг.Громадяни України швидко та зрозуміло отримають всю необхідну інформацію про транспорт потягами ZSSK рідною мовою на спеціальному сайті ZSSK - https://www.zssk.sk/ukrajina/