Severná Kórea varovala pred novou vojnou slov s USA

merický prezident Donald Trump (vľavo) sa rozpráva so severokórejským lídrom Kim Čong-unom počas ich stretnutia na summite Severná Kórea - USA v hoteli Metropole v Hanoji 27. februára 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 6. decembra (TASR) - Tón medzi Spojenými štátmi a Severnou Kóreou sa znova zostruje. Námestníčka severokórejského ministra zahraničných vecí Čche Son-hui kritizovala vo štvrtok neskoro večer vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nedávno v narážke na spor okolo jadrového programu KĽDR hovoril o možnom použití vojenskej sily a vodcu krajiny Kim Čong-una znova nazval "raketovým mužom". Informovala o tom v piatok agentúra DPA.Ak budú takéto výrazy opätovne s úmyslom používané, "musí to byť vyhodnotené ako senilná recidíva senilného starca", citovali Čche štátne médiá. Trumpove slová podľa diplomatky vyvolali v Severnej Kórei "vlnu nenávisti našich občanov voči USA".Čche varovala pred návratom k slovným prestrelkám, ktoré obe strany zvádzali pred dvoma rokmi. Ak boli Trumpove vyhlásenia plánovanou provokáciou a nie len prerieknutím sa, bude to Pchjongjang hodnotiť ako nebezpečnú výzvu, ktorej bude čeliť rovnako "tvrdými slovami proti USA".Trump v utorok počas londýnskeho summitu NATO vyzval Kim Čong-una, aby dodržal svoje prísľuby nukleárneho odzbrojenia. Podľa vlastných slov sú však jeho vzťahy s Kimom dobré. "," uzavrel šéf Bieleho domu s tým, že USA majú najsilnejšiu armádu. "" vyhlásil.V súčasnosti rastú obavy, že sa napätie v spore okolo severokórejského jadrového programu znova výrazne zvýši. Rokovania Spojených štátov so Severnou Kóreou sa od stroskotaného februárového summitu Trumpa s Kimom vo Vietname neposunuli ďalej. Vedenie v Pchjongjangu dalo Washingtonu čas do konca roka na to, aby predložil nové návrhy obojstranne prijateľnej dohody.