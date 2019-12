Ako si rozumne požičať peniaze z banky bez skrytých poplatkov?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.12.2019 (Webnoviny.sk) -Práve ponuka hypoték a úverov od digitálnej banky mBank spĺňa všetky tieto kritériá. mBank je známa tým, že všetky podmienky pri akomkoľvek úvere má vždy transparentne zverejnené, nemení ich pre rôznych klientov, platia pre každého rovnako a aký úrok klientovi vypočíta, taký aj dostane.Ak napríklad zvažujete kúpu nehnuteľnosti, ale nemáte dostatok prostriedkov na jej financovanie, mBank má riešenie. Aktuálne banka v prípade mHypotéky ponúka jednotnú úrokovú sadzbu bez ohľadu na dĺžku fixácie – na jeden, tri, štyri či päť rokov, LTV do 80% a poistením úveru, ktorá je stanovená na 0,69% a bez poistenia úveru na 0,94%. mBank totiž dlhodobo stavia na transparentnosti a preto jej klienti vždy vopred vedia, s akou sadzbou môžu rátať. Zároveň banka nerobí rozdiely medzi tým, či do mBank klient práve prichádza alebo už v banke účet alebo úver už má. "Výšku úrokovej sadzby pozná klient hneď od začiatku procesu. Nemá na ňu vplyv jeho príjem, výdavky či sociálne postavenie. Parameter LTV – teda pomer hodnoty nehnuteľnosti k výške poskytovaného úveru je jediným ukazovateľom, ktorý môže v procese schvaľovania úveru ovplyvniť výslednú úrokovú sadzbu. V praxi to však znamená, že pokiaľ sa nezmenia vstupné parametre úveru, výsledná úroková sadzba ostáva rovnaká," povedala Soňa Holíková, produktová manažérka mBank pre úvery na bývanie.Pre klientov, ktorí si potrebujú požičať peniaze bez dokladovania účelu a majú k dispozícii nehnuteľnosť, ktorou môžu ručiť, ponúka mBank tzv. americkú hypotéku . Ide o úver, ktorý môžete použiť na akýkoľvek účel a jeho podmienky sú výhodnejšie, než pri klasických bezúčelových úveroch. Tento produkt je možné využiť aj v prípade, že klientov napríklad zaťažujú vysoké splátky viacerých drobných úverov a radi by si ich spojili do jedného. Veľkou výhodou je, že klient mBank môže zadarmo k splátke každý mesiac pridať aj sumu navyše alebo tak urobiť jednorazovo a to až do 20% z výšky úveru počas celých 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky. Banka tak rozširuje možnosť klienta bezplatne a predčasne splatiť mHypotéku iba mesiac pred výročím uzavretia zmluvy o mHypotéke.K veľmi žiadaným produktom mBank patrí tzv. nulová pôžička alebo prvý úver zdarma - je to bezúčelová pôžička s nulovým úrokom až do výšky 1500 EUR, ktorú si vie klient zaobstarať online, z pohodlia domova. "Klienti mBank, ktorí zatiaľ nečerpali z našej banky žiaden úver, majú možnosť požičať si finančnú čiastku jednoducho a transparentne za vopred jasne stanovených podmienok. Majú tak možnosť zoznámiť sa s tým, ako proces vypožičania a splácania v mBank prebieha," uviedol Martin Podolák, riaditeľ úverových produktov mBank. Najväčšou výhodou je fakt, že klient zaplatí len nízky poplatok vo výške 2% z celkovej požičanej sumy a ďalej už neplatí žiadne ďalšie poplatky, ani úroky. Môže ju tiež bez akýchkoľvek sankcií kedykoľvek predčasne splatiť.Okrem transparentnosti a flexibility pri rôznych hypotekárnych a úverových produktoch, ponúka banka svojim klientom najnovšie formy spravovania peňazí. Klienti majú vďaka internet bankingu a mobilnej aplikácii mBank svoje financie stále pod kontrolou. Filozofiou mBank totiž je neustále zjednodušovať život svojich klientov, aby mohli venovať viac času svojmu súkromiu a menej ho strávili pri bankových operáciách.Inzercia