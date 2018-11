Severná Kórea vyhostí Američana, ktorý ilegálne vstúpil do krajiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 16. novembra (TASR) - Severná Kórea v piatok oznámila, že vyhostí amerického občana Lawrencea Brucea Byrona, ktorého zadržala minulý mesiac za ilegálny vstup do krajiny.Štátna tlačová agentúra KCNA uviedla, že Američana zadržali 16. októbra po ilegálnom vstupe z Číny. Severokórejským vyšetrovateľom povedal, že ho riadila americká Ústredná spravodajská služba (CIA), dodala KCNA, ktorá neuviedla, kedy Byrona deportujú.Podľa agentúry AP oznámenie naznačuje, že Pchjongjang chce predsa len zlepšovať vzťahy s USA, a to aj napriek pozastaveným diplomatickým aktivitám v jadrovej oblasti. V minulosti Severná Kórea väznila amerických občanov pre podobné obvinenia celé mesiace, kým poprední americkí činitelia vycestovali do Pchjongjangu, aby vyrokovali ich prepustenie.Severná Kórea v máji prepustila troch Američanov ako gesto dobrej vôle - pár týždňov predtým, ako sa vodca KĽDR Kim Čong-un stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure. Traja Američania sa vrátili do vlasti lietadlom so šéfom diplomacie USA Mikeom Pompeom.Ich oslobodenie ostro kontrastovalo s osudom amerického študenta Otta Warmbiera, ktorý zomrel v júni 2017 krátko po tom, ako ho Severná Kórea prepustila v kóme. Zadržiavali ho 17 mesiacov.