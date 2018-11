V Kazachstane sú v biznise potrebné vzťahy a pridaná hodnota projektu

Hlavné mesto Astana. Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Astana 16. novembra (TASR) - Slovenskí podnikatelia, ktorí chcú preniknúť na kazašský trh, musia staviť na budovanie vzťahov a pri svojich projektoch ponúkať aj pridanú hodnotu. Uspieť by mohli v oblasti ťažobného priemyslu, ale aj v environmentálnom výskume.Kazachstan v budúcnosti môže bojovať s veľkým suchom. Krajina sa zaujíma o projekty zo Slovenska, ktoré by mohli zabrániť možným negatívnym dôsledkom v budúcnosti. Na projekte merania zrážok pracuje výskumník SAV Dušan Podhorský, ktorý má s Kazachstanom bohaté skúsenosti, keďže v krajine pôsobil ako slovenský veľvyslanec. V súčasnosti sa venuje vplyvu klimatickej zmeny na ekonomiku krajín, problémom sucha, zavlažovaniu a topeniu ľadovcov.povedal Podhorský.Slovensko má podľa neho jeden z najlepšie vybudovaných radarových systémov na sledovanie nebezpečných javov.priblížil Podhorský. Vysvetlil, že na Slovensku je 35.000 tzv. vyžarovačov, na ktoré sa dá napojiť a na základe zmeny signálu vedia vedci v sekundových intervaloch a s vysokou presnosťou povedať, kde a ako intenzívne prší či sneží.povedal. Pre slovenských vedcov sa tak v tejto krajine vytvára priestor, aby sa do budúcnosti mohli týmito javmi zaoberať.Podhorský tiež pôsobil ako vedecký poradca pri výstavbe najväčšej slnečnej elektrárne v strednej Ázii, ktorá sa bude otvárať v Kazachstane.dodal Podhorský.Bohaté skúsenosti s Kazachstanom má aj generálny manažér spoločnosti Microsoft pre Kazachstan Tibor Kolejak, ktorý tam pricestoval pred šiestimi rokmi. Hovorí, že podnikatelia, ktorí chcú pôsobiť na tomto trhu, musia k projektu priniesť nejakú pridanú hodnotu.povedal Kolejak.Kazachstan sa chce podľa neho transformovať smerom k digitálnym riešeniam, potenciál na úspech vidí tiež v ťažobnom priemysle či v cestovnom ruchu.dodal Kolejak.(osobitná spravodajkyňa TASR Martina Rybanská)