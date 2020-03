Severná Kórea vystrelila do Japonského mora dve strely, juhokórejská armáda to považuje za nevhodné

Žiadosť juhokórejskej armády

29.3.2020 - Severná Kórea v nedeľu vystrelila do Japonského mora dve, pravdepodobne balistické, strely. Informovali o tom predstavitelia v Južnej Kórei a Japonsku.Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl uviedol, že strely vypálili ráno z mesta Wonsan na východe Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) a dopadli do vôd medzi Kórejským polostrovom a Japonskom.Prekonali pritom vzdialenosť zhruba 230 kilometrov a dosiahli maximálnu výšku 30 kilometrov.Juhokórejská armáda testovanie striel nazvala "veľmi nevhodným", keďže svet v súčasnosti bojuje s pandémiou nového koronavírusu, a vyzvala KĽDR, aby s takýmito vojenskými akciami prestala.Podľa japonského ministerstva obrany strely pravdepodobne dopadli do vôd pred japonskou výlučnou ekonomickou zónou."Nedávne opakované odpaly balistických striel zo strany Severnej Kórey sú vážny problém celej medzinárodnej komunity vrátane Japonska," vyjadril sa rezort v stanovisku.V ostatných týždňoch vykonala Severná Kórea viacero testov striel krátkeho dosahu a delostreleckých cvičení, ktoré sú zjavným úsilím o modernizáciu vojenskej spôsobilosti v čase, keď stagnujú jadrové rozhovory so Spojenými štátmi.Podľa niektorých odborníkov je to tiež spôsob ako podporiť jednotu a ukázať, že vodca Kim Čong-un má situáciu pod kontrolou aj napriek sankciám a globálnej pandémii.Severná Kórea vedie intenzívnu kampaň proti šíreniu nového koronavírusu, ktorým sa celosvetovo nakazilo viac ako 660-tisíc ľudí. Kampaň je podľa nej otázkou "národnej existencie", no KĽDR zatiaľ nehlási, že by sa na jej území vírus šíril.Mnohí odborníci toto tvrdenie ale spochybňujú a varujú, že epidémia v krajine by v dôsledku chronického nedostatku zdravotníckych potrieb a zastaralej infraštruktúry zdravotnej starostlivosti mohla mať katastrofálne následky.