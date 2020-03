Koronavírus: Nakazených na Slovensku je cez 300. Podnikatelia a živnostníci už vedia, ako im štát (ne)pomôže (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

13:04 Česká ministerka financií Alena Schillerová v stredu navrhne plošne pozastaviť splácanie hypoték, spotrebiteľských úverov aj úverov podnikateľov na pol roka.

12:51 Americký prezident Donald Trump nevyhlási karanténu pre štát New York a okolité štáty. V sobotu uviedol, že sa tak rozhodol na základe odporúčaní pracovnej skupiny Bieleho domu pre koronavírus a že to nebude potrebné. Skôr počas dňa sa Trump vyjadril, že by mohol zaviesť karanténu v New Yorku, častiach New Jersey a Connecticutu, aby spomalila šírenie nového koronavírusu. Namiesto toho americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vydalo varovanie, aby sa obyvatelia štátov New York, New Jersey a Connecticut po 14 dní zdržali cestovania, ak to nie je nevyhnutné. Netýka sa to poskytovateľov služieb „kritickej infraštruktúry", ktorými sú napríklad zdravotníci a dodávatelia potravín. Trumpovo vyhlásenie prišlo po tom, čo možnú karanténu New Yorku skritizoval tamojší guvernér Andrew Cuomo. Podľa neho by bolo uvalenie karantény na celý štát nezmyselné, protiamerické a zrejme aj nelegálne. 12:37 Vo Fakultnej nemocnici v Prahe zomrela žena nakazená novým koronavírusom. Informuje o tom Česká televízia s tým, že žena mala rakovinu a COVID-19 nebol príčinou úmrtia. V Česku už zomrelo 13 ľudí. 12:13 Bližšie informácie k novým potvrdeným prípadom na Slovensku.

muž, okres Partizánske 12:04 O nových ekonomických opatreniach vlády začne parlament rokovať v utorok 31. marca. „Tieto opatrenia by mala vláda schválil v utorok 31. marca. V poobedňajších hodinách by potom o nich mohol rokovať parlament v skrátenom legislatívnom konaní,“ priblížil Matovič.

11:46 Predstavených sedem základných opatrení je podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka podstatný krok, ktorý bolo potrebné urobiť a je to zároveň aj jasný signál zamestnávateľom. „Chcel by som ich poprosiť, aby veľmi dobre zvážili každú jednu výpoveď, bolo by to veľmi nešťastné,“ dodal. Ako doplnil premiér Igor Matovič, pomoc sa určite nebude vzťahovať na zamestnancov vo výpovednej dobe. Podmienkou teda bude zachovanie pracovného miesta.

11:44 Minister financií Eduard Heger tvrdí, že ekonomické opatrenia vyjdú Slovensko miliardy eur. „Táto pomoc je naozaj masívna, svojim objemom sa zapíše do histórie Slovenska. Rozsah tejto pomoci bude pri priamej pomoci vo výške 1 miliardy eur mesačne a v bankových zárukách vo výške pol miliardy eur mesačne,“ tvrdí. Slovensko si bude musieť na ne požičať. Predchádzajúca vláda totiž podľa Hegera nechala „prázdnu špajzu“.

11:35 Počet potvrdených prípadov na Slovensku stúpol o 22 na 315.

11:32 Novým koronavírusom sa nakazil aj český biskup Karel Herbst. Informovala o tom Česká televízia (ČT) a potvrdilo to aj pražské arcibiskupstvo. Sedemdesiatšesťročný emeritný pražský pomocný biskup je na jednotke intenzívnej starostlivosti. Jeho stav je vážny. Pretože u Herbsta potvrdili ochorenie COVID-19 sú ďalší pražskí biskupi aj pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka, v karanténe.

11:10 Všetky návrhy z ekonomického balíčka sa budú v parlamente prejednávať v skrátenom legislatívnom konaní, oznámil premiér Matovič.

10:58 Príspevky pre zamestnávateľov budú vyplácané len za podmienky, že pracovné miesta budú zachované. Na zamestnancov vo výpovednej lehote štát firmám nebude prispievať. Upozornil premiér Igor Matovič.

10:30 Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO Štát preplatí 80 percent platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli alebo sú povinne uzavreté.

Príspevky pre živnostníkov sa budú odvíjať od toho, ako výrazne boli zasiahnuté poklesom tržieb. Pri poklese 20 percent to bude 180 eur, pri poklese 40 percent 300 eur, pri poklese 60 percent 420 eur a pri poklese 80 percent 540 eur.

Poskytnutie bankových záruk vo výške 500 miliónov mesačne

Pre zamestnancov v karanténe a na OČR, bude hradených po celú dobu 55 percent z ich hrubej mzdy

Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 percent

Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 percent

Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátanie

9:37 Britský premiér Boris Johnson napísal list, v ktorom vyzýva ľudí, aby zostali doma a tak pomohli zabrániť šíreniu koronavírusu.