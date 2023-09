Severná Kórea vyvinula novú útočnú jadrovú ponorku, ale juhokórejskí predstavitelia sú skeptickí

Pripravenosť na operácie

Rozšírenie jadrového arzenálu

8.9.2023 (SITA.sk) - Severná Kórea v piatok uviedla, že pokrstila údajnú útočnú jadrovú ponorku, ktorú vyvíjala niekoľko rokov. Vodca Kim Čong-un to označil za kľúčový krok v jeho úsilí vybudovať jadrové námorníctvo v rámci boja proti Spojeným štátom a ich ázijským spojencom.Severokórejská oficiálna centrálna tlačová agentúra uviedla, že plavidlo s názvom „Hero Kim Kun Ok“ je určené na odpálenie taktických jadrových zbraní pod vodou, nešpecifikovala však počet rakiet, ktoré môže niesť a vystreliť.Juhokórejskí predstavitelia však boli skeptickí, či ponorka bude fungovať tak, ako Severná Kórea opísala, a uviedli, že pravdepodobne nie je pripravená na operácie.Napriek tomu vývoj plavidla podčiarkol, ako Severná Kórea naďalej potenciálne rozširuje rozsah svojho jadrového arzenálu so systémami, ktoré je ťažšie vopred zničiť.Na základe komentárov a fotografií Kim Čong-una zo severokórejských štátnych médií je pravdepodobné, že je to tá istá ponorka, ktorú Kim skontroloval v roku 2019, keď bola vo výstavbe, čo odborníci potom vyhodnotili ako snahu o prestavbu existujúcej ponorky triedy Romeo.