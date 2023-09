Zľavomat.sk má za sebou najúspešnejší rok v histórii

Zľavomat.sk spolu s českým Slevomatom a portálom Skrz.cz v auguste 2017 kúpila britská skupina Secret Escapes. Predaj patril k historicky najväčším transakciám v online biznise v Česku a na Slovensku. Skupina Secret Escapes je jedným z predných svetových predajcov luxusných dovoleniek na internete.

8.9.2023 (SITA.sk) -Sprostredkované tržby portálu Zľavomat.sk, ktorý patrí do britskej skupiny Secret Escapes, sa v roku 2022 vyšplhali na viac ako 39 miliónov eur a tržby na 7,23 milióna eur. Zisk pred zdanením dosiahol 1,17 milióna eur. Zároveň portál v roku 2022 prekonal svoj doteraz najúspešnejší rok 2019 – o pätinu v tržbách a o polovicu v zisku."Zľavomat.sk sa už niekoľko rokov profiluje ako portál pre inšpiráciu na trávenie voľného času, cestovanie a zážitky než ako klasický zľavový portál. Ako sa ukázalo aj napriek rôznym krízam, ľudia stále vnímajú, že cestovanie a zážitky majú vysoký vplyv na kvalitu ich života, a často im dávajú prednosť pred inými typmi výdavkov. Zľavomat.sk podľa minuloročných výsledkov aj podľa prieskumov sa stal jednoznačne synonymom pre trh zážitkov a kvalitného trávenia voľného času," hovoríOba hlavné segmenty – cestovanie aj lokálne zážitky rástli medziročne o 90 %, pričom cestovanie má podiel 70 % na celkových tržbách Zľavomat.sk. Najväčší medziročný rast zaznamenalo cestovanie do zahraničia, kde bol nárast až 450 %. Aktuálne zahraničné hotely tvoria už polovicu cestovateľských ponúk portálu. Dôvodom rozšírenej ponuky je, že práve záujem o cestovanie do zahraničia zaznamenáva na portáli v ostatných dvoch rokoch najväčší nárast. Cestovanie na Slovensku bolo krízou zasiahnuté v menšej miere, a preto aj medziročný nárast je výrazne nižší, avšak stále na veľmi peknej úrovni 45 %."Zaujímavosťou je, že bez ohľadu na to, či ide o lokálne zážitky, alebo cestovanie, v oboch prípadoch zákazníci zmenili svoje spotrebiteľské správanie a boli dôslednejší vo výbere. Viac uprednostňovali hodnotnejšie zážitky, za ktoré si aj priplatili, pred ich množstvom. Na celkových číslach najvyšší rast totiž dosiahla priemerná hodnota objednávky, pod ktorú sa, samozrejme, podpisuje sčasti aj inflácia, ale okrem toho do nej vstupujú aj faktory, akými sú výber kvalitnejších typov zariadení, rozsah a typ využívaných služieb či viac prenocovaní," dodávaSpoločnosť podľa neho tento rok očakáva ďalší rast tržieb na úrovni približne 20 %.Rovnako úspešný rok 2022 má za sebou aj český Slevomat. Oba trhy tak rástli najdynamickejšie z celej britskej skupiny Secret Escapes.